Що означає фразеологізм "показати зуби" — просте пояснення

Дата публікації: 12 грудня 2025 12:45
Фразеологізм "показати зуби" — що це означає та коли варто використовувати
Дівчина навчається. Фото: Freepik

В українській мові є чимало фразеологізмів, що підсилюють та роблять спілкування цікавішим і колоритнішим. Вони відображають великий досвід українців та справжню народну мудрість. Серед низки фраз є одна, що звучить незвично та має цікаве значення. Йдеться про фразеологізм "показати зуби".

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

Значення фразеологізму "показати зуби"

Фразеологізм "показати зуби" означає бути готовим до захисту та дати відсіч. Наприклад, "Неочікувано він показав зуби та відповів, що так поводитися з ним не можна" або ж "Я не знала, чого чекати від нового колективу, але була готова у будь-який момент показати зуби".

Є ще одне значення такої фрази. "Показати зуби" — це проявити свій справжній характер чи злі наміри. Наприклад, "Вона приховувала своє єство, але я знав, що скоро ця жінка покаже зуби й всі зрозуміють, яка вона насправді" або "Він показав зуби в той момент, коли я чекала підтримки".

Крім того, такий фразеологізм можна сказати й по-іншому, замінивши слово зуби на кігті, роги чи пазурі. Значення фрази залишиться таким самим. Наприклад, "Нова колега показала пазурі ще до того, як ми встигли добре з нею познайомитися".

Існують і фразеологізми-синоніми, якими можна замінити вислів "показати зуби":

  • "показати характер";
  • "проявити грізний вигляд";
  • "стати на диби";
  • "дати відсіч".

Ці варіанти мають однакове значення. Не варто нехтувати цікавими та влучними фразами, адже їхнє використання може урізноманітнити мову.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чим в українській мові замінити слово "типу". Існує багато милозвучних відповідників.

Також ми розповідали про те, які слова були вигадані письменниками. Їм досі багато хто використовує.

Наталя Красовська - Редактор
Автор:
Наталя Красовська
