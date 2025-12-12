Фразеологізм "показати зуби" — що це означає та коли варто використовувати

Що означає фразеологізм "показати зуби" — просте пояснення
В українській мові є чимало фразеологізмів, що підсилюють та роблять спілкування цікавішим і колоритнішим. Вони відображають великий досвід українців та справжню народну мудрість. Серед низки фраз є одна, що звучить незвично та має цікаве значення. Йдеться про фразеологізм "показати зуби".
Значення фразеологізму "показати зуби"
Фразеологізм "показати зуби" означає бути готовим до захисту та дати відсіч. Наприклад, "Неочікувано він показав зуби та відповів, що так поводитися з ним не можна" або ж "Я не знала, чого чекати від нового колективу, але була готова у будь-який момент показати зуби".
Є ще одне значення такої фрази. "Показати зуби" — це проявити свій справжній характер чи злі наміри. Наприклад, "Вона приховувала своє єство, але я знав, що скоро ця жінка покаже зуби й всі зрозуміють, яка вона насправді" або "Він показав зуби в той момент, коли я чекала підтримки".
Крім того, такий фразеологізм можна сказати й по-іншому, замінивши слово зуби на кігті, роги чи пазурі. Значення фрази залишиться таким самим. Наприклад, "Нова колега показала пазурі ще до того, як ми встигли добре з нею познайомитися".
Існують і фразеологізми-синоніми, якими можна замінити вислів "показати зуби":
- "показати характер";
- "проявити грізний вигляд";
- "стати на диби";
- "дати відсіч".
Ці варіанти мають однакове значення. Не варто нехтувати цікавими та влучними фразами, адже їхнє використання може урізноманітнити мову.
