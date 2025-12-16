Як правильно вітатися українською мовою — милозвучні варіанти

Дівчина тримає зошит в руках. Фото: Freepik

Часто люди під час того, як вітаються, кажуть "Добрий ранок" або "Добрий день". Однак насправді ці фрази вважаються помилковими. В українській мові існують інші відповідники, які потрібно вживати в таких випадках.

Про це розповіла філологиня та засновниця Навчального центру української мови Лариса Чемерис в Instagram.

Як вітатися українською мовою

Якщо ви хочете привітатися з людиною вранці, то варто забути про фразу "Добрий ранок", оскільки це буде помилкою. Як наголошує філологиня, єдина правильна форма привітання — "Доброго ранку".

При цьому, коли ми вітаємось вдень та ввечері, то варто казати "Добрий день" і "Добрий вечір". А от фраза "Доброго дня" буде помилкою під час привітання. Її варто використовувати лише у побажаннях. Наприклад, правильно буде сказати "Я бажаю вам гарного дня" однак фраза "Доброго дня, шановні колеги" буде ненормативною.

В українській мові окрім цих трьох варіантів є ще й інші форми привітання, які звучать красиво та цікаво:

"Вітаю!";

"Мої вітання!";

"Радий вас бачити!";

"Радий вітати вас!";

"Здрастуйте!".

В українській мові існує чимало синонімів, які можна говорити під час вітання. Варто чергувати їх та використовувати частіше, аби ваше мовлення стало привабливішим і цікавішим. Це допоможе вразити співрозмовника та покаже, що у вас високий рівень володіння українською мовою.

