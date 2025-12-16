Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Life Не "добрий ранок" — як правильно вітатися українською

Не "добрий ранок" — як правильно вітатися українською

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 12:08
Як правильно вітатися українською мовою — милозвучні варіанти
Дівчина тримає зошит в руках. Фото: Freepik

Часто люди під час того, як вітаються, кажуть "Добрий ранок" або "Добрий день". Однак насправді ці фрази вважаються помилковими. В українській мові існують інші відповідники, які потрібно вживати в таких випадках.

Про це розповіла філологиня та засновниця Навчального центру української мови Лариса Чемерис в Instagram.

Реклама
Читайте також:

Як вітатися українською мовою

Якщо ви хочете привітатися з людиною вранці, то варто забути про фразу "Добрий ранок", оскільки це буде помилкою. Як наголошує філологиня, єдина правильна форма привітання — "Доброго ранку".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

При цьому, коли ми вітаємось вдень та ввечері, то варто казати "Добрий день" і "Добрий вечір". А от фраза "Доброго дня" буде помилкою під час привітання. Її варто використовувати лише у побажаннях. Наприклад, правильно буде сказати "Я бажаю вам гарного дня" однак фраза "Доброго дня, шановні колеги" буде ненормативною.

В українській мові окрім цих трьох варіантів є ще й інші форми привітання, які звучать красиво та цікаво:

  • "Вітаю!";
  • "Мої вітання!";
  • "Радий вас бачити!";
  • "Радий вітати вас!";
  • "Здрастуйте!".

В українській мові існує чимало синонімів, які можна говорити під час вітання. Варто чергувати їх та використовувати частіше, аби ваше мовлення стало привабливішим і цікавішим. Це допоможе вразити співрозмовника та покаже, що у вас високий рівень володіння українською мовою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що означає фразеологізм "показати зуби". Його можна використовувати у кількох ситуаціях.

Також ми розповідали про те, як сказати українською "Совет да любовь!". Є кілька красивих варіантів.

українська мова поради фраза мова Вітання
Наталя Красовська - Редактор
Автор:
Наталя Красовська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації