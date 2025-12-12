Відео
Головна Life Як сказати українською "Совет да любовь!" — красиві відповідники

Як сказати українською "Совет да любовь!" — красиві відповідники

Ua ru
Дата публікації: 12 грудня 2025 18:40
"Совет да любовь!" українською мовою — як правильно сказати
Наречений і наречена цілуються. Фото: Freepik

На багатьох весіллях можна почути фразу "Совет да любовь!". Однак мало хто знає, як правильно сказати таке побажання українською мовою, адже дослівний переклад звучить неприродно. Насправді ж є чимало красивих відповідників.

Про це розповіла мовознавиця Лариса Чемерис в коментарі УНІАН.

Читайте також:

Як побажати щастя на весіллі українською

Фраза "Совет да любовь!" — одне з найбільш популярних побажань на весіллях. Таким чином гості зичать кохання, поваги та щастя нареченому і нареченій. Дехто намагається перекласти такі слова на українську мову дослівно, наприклад, "Поради та кохання!". Однак цей варіант звучить дивно та незрозуміло.

Мовознавиця Лариса Чемерис пояснює, в українській мові варто вживати інші варіанти перекладу фрази "Совет да любовь!".  Вона зазначає, що слово "совет" означає не пораду, а згоду. Тобто такою фразою парі бажають згоди та любові. Саме тому правильними будуть такі варіанти:

  • "Згоди та любові!";
  • "Згоди та кохання!";
  • "Щастя та любові!".

Крім того, існує ще один красивий вираз українською мовою — "Нашим молодятам не сваритися та любитися". Такі слова звучать більш природно та атмосферно. Також можна сказати нареченому і нареченій таке:

  • "Живіть у любові та злагоді";
  • "Многая літа у парі";
  • "На щастя, на долю".

Ці фрази українською мовою звучать красиво та мелодійно. Вони зроблять промову на весіллі теплою та чуттєвою.

Нагадаємо, раніше ми писали про українські відповідники слову "типу". Ці слова звучать красиво.

Також ми розповідали про те, як зрозуміти, що прізвище зросійщене. На це вкажуть кілька ознак.

українська мова поради фраза мова слова
Наталя Красовська - Редактор
Автор:
Наталя Красовська
