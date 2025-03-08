Як зрозуміти, чи зросійщене прізвище

Дівчина у вишиванці та з соняхом. Фото: Freepik

Тиск Росії та нав’язування всього російського вплинули не лише на українську мову, літературу, але й на українські прізвища. Відтак, частину з них записували в російському стилі.

Про те, як визначити, чи зазнало прізвище зросійщення розповіла Аліна Острозька у TikTok.

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Ознаки штучної деформації прізвища

Мовознавиця Аліна Острозька пояснила, що існує ряд ознак, за якими можна визначити, чи зазнало зросійщення ваше прізвище та як воно має звучати без трансформації.

Отже, серед основних ознак:

ваше прізвище має закінчення "-ь" чи "-рьов", наприклад — Бондарь чи Бондарьов. Коли в первинному варіанті воно має звучати як Бондар; Різник став Рєзнік чи Рєзніков;

прізвище із закінченням "-енко" і "-єнко", замінили на "-ов" або "-енков". Наприклад: Науменко — став Науменков;

замінили літеру у прізвищі: Миколаєнко став Ніколаєнко, чи Олексієнко — Алєксєєнко. А ще "х" замінили на "ф" — з Хоменка став Фоменком;

з українського прізвища забрали суфікс і замінили на російський – "-ов", "-ін" чи "-ой". Наприклад — Донцов мав би бути Донець, Роговцева — Роговець, а Пономарьов в оригіналі — Пономарів.

Звісно, наразі всі вже звикли до зросійщених прізвищ, однак все ж варто знати, як би вони мали звучати в оригіналі. Адже при складанні генеалогічного дерева ваші предки могли бути з іншим, українським варіантом прізвища.

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки України проводить переговори з країнами-партнерами щодо впровадження української мови як іноземної в їхніх школах.

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