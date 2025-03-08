Как понять, обрусевшая ли фамилия

Девушка в вышиванке и с подсолнухом. Фото: Freepik

Давление России и навязывание всего русского повлияли не только на украинский язык, литературу, но и на украинские фамилии. Следовательно, часть из них записывали в русском стиле.

О том, как определить, подверглась ли фамилия русификации рассказала Алина Острожская в TikTok.

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Языковед Алина Острожская объяснила, что существует ряд признаков, по которым можно определить, подверглась ли русификации ваша фамилия и как она должна звучать без трансформации.

Итак, среди основных признаков:

ваша фамилия имеет окончание "-ь" или "-рьов", например — Бондарь или Бондарев. Когда в первичном варианте оно должно звучать как Бондарь; Різник стал Резник или Резников;

фамилия с окончанием "-енко" и "-енко", заменили на "-ов" или "-енков". Например: Науменко — стал Науменков;

заменили букву в фамилии: Миколаенко стал Николаенко, или Олексеенко — Алексеенко. А еще "х" заменили на "ф" — с Хоменко стал Фоменко;

из украинской фамилии забрали суффикс и заменили на русский — "-ов", "-ин" или "-ой". Например — Донцов должен был бы быть Донец, Роговцева — Роговец, а Пономарев в оригинале — Пономарив.

Конечно, сейчас все уже привыкли к русифицированным фамилиям, однако все же стоит знать, как бы они должны были звучать в оригинале. Ведь при составлении генеалогического дерева ваши предки могли быть с другим, украинским вариантом фамилии.

Напомним, Министерство образования и науки Украины проводит переговоры со странами-партнерами по внедрению украинского языка как иностранного в их школах.

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