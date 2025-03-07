Імена, яких немає в українській мові, але їх досі використовують

Жінка. Фото ілюстративне: Pexels

Ім'я Олена має грецьке походження від слова "Єлєні". В Україні широко використовують такі варіанти як "Альона", "Лєна" та "Єлєна". Імʼя зазнало змін у процесі запозичення через староцерковнослов'янську мову.

Про це повідомляє "24 канал".

Читайте також:

Імʼя Олена

Варіант жіночого імені в українській мові буде "Олена". Воно означає світоч та смолоскип. В Україну це ім'я прийшло через староцерковнослов'янську мову, зазнавши певних змін.

Оскільки для східнослов’янських мов властива заміна початкового "є" на "о", така форма стала більш природною у вимові. В українській мові, яка має чітке й тверде звучання, закріпився варіант "Олена", а серед пестливих форм можна зустріти:

Оленка;

Оленочка;

Оленонька;

Оленуся;

Леля;

Лена;

Ліна;

Ляля.

Однак "Лена" часто промовляють з буквою "є".

Варіанти "Єлєна", "Лєна" та "Альона" характерні для російської мови. У традиції РФ "Альона" з’явилося, ймовірно, під впливом простонародної вимови та характерного для мови акання, що згодом призвело до зміни написання "Олена" на "Альона".

З часом це ім’я стало самостійним. Однак вважати "Альону" народним українським ім’ям некоректно, оскільки воно не має фонетичних особливостей.

Однак в радянський час такий варіант дозволяли записувати, тому згодом воно перейшло до незалежної України. Попри це, частіше дотримувалися українського правопису – писали "Олена" в українському варіанті, "Єлена" – в російському.

Від імені "Єлені" походять такі варіанти, як Еліна, Евеліна, Ілона, Елін, Ялена, Ілена, які зустрічаються у різних слов’янських народів.

Популярність імені

Популярність "Олена" падає. В Україні ім’я має приблизно 1 мільйон носіїв, що становить близько 7% населення.

Популярність імені в Україні. Фото: namely.com.ua

Найбільшої популярності воно набуло в період із 1961 по 1986 рік.

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки України проводить переговори з країнами-партнерами щодо впровадження української мови як іноземної в їхніх школах.

Раніше ми писали унікальні слова українською, які можуть вимовити лише українці.