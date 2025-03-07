Імена, яких немає в українській мові, але їх досі використовують

Цих імен немає в українській мові, але ми однаково їх вживаємо
Ім'я Олена має грецьке походження від слова "Єлєні". В Україні широко використовують такі варіанти як "Альона", "Лєна" та "Єлєна". Імʼя зазнало змін у процесі запозичення через староцерковнослов'янську мову.
Про це повідомляє "24 канал".
Імʼя Олена
Варіант жіночого імені в українській мові буде "Олена". Воно означає світоч та смолоскип. В Україну це ім'я прийшло через староцерковнослов'янську мову, зазнавши певних змін.
Оскільки для східнослов’янських мов властива заміна початкового "є" на "о", така форма стала більш природною у вимові. В українській мові, яка має чітке й тверде звучання, закріпився варіант "Олена", а серед пестливих форм можна зустріти:
- Оленка;
- Оленочка;
- Оленонька;
- Оленуся;
- Леля;
- Лена;
- Ліна;
- Ляля.
Однак "Лена" часто промовляють з буквою "є".
Варіанти "Єлєна", "Лєна" та "Альона" характерні для російської мови. У традиції РФ "Альона" з’явилося, ймовірно, під впливом простонародної вимови та характерного для мови акання, що згодом призвело до зміни написання "Олена" на "Альона".
З часом це ім’я стало самостійним. Однак вважати "Альону" народним українським ім’ям некоректно, оскільки воно не має фонетичних особливостей.
Однак в радянський час такий варіант дозволяли записувати, тому згодом воно перейшло до незалежної України. Попри це, частіше дотримувалися українського правопису – писали "Олена" в українському варіанті, "Єлена" – в російському.
Від імені "Єлені" походять такі варіанти, як Еліна, Евеліна, Ілона, Елін, Ялена, Ілена, які зустрічаються у різних слов’янських народів.
Популярність імені
Популярність "Олена" падає. В Україні ім’я має приблизно 1 мільйон носіїв, що становить близько 7% населення.
Найбільшої популярності воно набуло в період із 1961 по 1986 рік.
Нагадаємо, Міністерство освіти і науки України проводить переговори з країнами-партнерами щодо впровадження української мови як іноземної в їхніх школах.
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