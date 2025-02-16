Як правильно сказати українською "зізнаюсь у коханні"

Оксана Забужко. Фото: Локальна історія

Часто в українській мові вживають фразу "зізнаватися у коханні". Мало хто знає, що насправді так говорити неправильно.

Письменниця Оксана Забужко пояснила, як правильно українською сказати "зізнаватися у коханні".

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Як пояснила Забужко, фраза "зізнаватися в коханні" — калька з російської мови. Зізнатися в українській мові можна тільки в чомусь приховано-лихому. Натомість у коханні можна тільки освідчитись.

Допис Оксани Забужко. Фото: скриншот

Українська мова, за словами Забужко, любить стислі звороти. Наприклад, якщо українською сказати "він мені освідчився", це буде теж, як російською "сделал предложение". Однак багато українців дуже часто використовують неправильну конструкцію.

Крім того, українською правильно буде казати "освідчились", "заручились". Також варто вживати слово "каблучка", якщо це стосується заручин, та слово "обручка", якщо йдеться про шлюб.

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