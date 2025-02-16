Как правильно сказать на украинском "зізнаватися у коханні"

Оксана Забужко. Фото: Локальная история

Часто в украинском языке употребляют фразу "зізнаватися у коханні". Мало кто знает, что на самом деле так говорить не правильно.

Писательница Оксана Забужко объяснила, как правильно на украинском сказать "зізнаватися у коханні".

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Как объяснила Забужко, фраза "зізнаватися у коханні" — калька с русского языка. Признаться в украинском языке можно только в чем-то скрыто-злом. Зато в любви можно только "освідчитись".

Сообщение Оксаны Забужко. Фото: скриншот

Украинский язык, по словам Забужко, любит сжатые обороты. Например, если на украинском сказать "освідчився", это будет тоже, как на русском "сделал предложение". Однако многие украинцы очень часто используют неправильную конструкцию.

Кроме того, на украинском правильно будет говорить "освідчились", "заручились". Также следует употреблять слово "каблучка", если это касается помолвки, и слово "обручка", если речь идет о браке.

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