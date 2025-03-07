Имена, которых нет в украинском языке, но их до сих пор используют

Этих имен нет в украинском языке, но мы все равно их употребляем
Имя Олена имеет греческое происхождение от слова "Єлєні". В Украине широко используют такие варианты как "Альона", "Лєна" и "Єлєна". Имя претерпело изменения в процессе заимствования через староцерковнославянский язык.
Об этом сообщает "24 канал".
Имя Елена
Вариант женского имени в украинском языке будет "Олена". Оно означает светоч и факел. В Украину это имя пришло через староцерковнославянский язык, претерпев определенные изменения.
Поскольку для восточнославянских языков свойственна замена начального "є" на "о", такая форма стала более естественной в произношении. В украинском языке, который имеет четкое и твердое звучание, закрепился вариант "Олена", а среди ласкательных форм можно встретить:
- Оленка;
- Оленочка;
- Оленонька;
- Оленуся;
- Леля;
- Лена;
- Ліна;
- Ляля.
Однако "Лена" часто произносят с буквой "є".
Варианты "Єлєна", "Лєна" та "Альона" характерны для русского языка. В традиции РФ "Альона" появилось, вероятно, под влиянием простонародного произношения и характерного для языка аканье, что впоследствии привело к изменению написания "Олена" на "Альона".
Со временем это имя стало самостоятельным. Однако считать "Альону" народным украинским именем некорректно, поскольку оно не имеет фонетических особенностей.
Однако в советское время такой вариант позволяли записывать, поэтому впоследствии оно перешло в независимую Украину. Несмотря на это, чаще придерживались украинского правописания — писали "Олена" в украинском варианте, "Єлена" — в русском.
От имени "Єлені" происходят такие варианты, как Элина, Эвелина, Илона, Елин, Ялена, Илена, которые встречаются у разных славянских народов.
Популярность имени
Популярность "Олена" падает. В Украине имя имеет примерно 1 миллион носителей, что составляет около 7% населения.
Наибольшую популярность оно приобрело в период с 1961 по 1986 год.
Напомним, Министерство образования и науки Украины проводит переговоры со странами-партнерами по внедрению украинского языка как иностранного в их школах.
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