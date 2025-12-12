Видео
Главная Life Как сказать на украинском "Совет да любовь!" — красивые аналоги

Как сказать на украинском "Совет да любовь!" — красивые аналоги

Ua ru
Дата публикации 12 декабря 2025 18:40
"Совет да любовь!" на украинском языке — как правильно сказать
Жених и невеста целуются. Фото: Freepik

На многих свадьбах можно услышать фразу "Совет да любовь!". Однако мало кто знает, как правильно сказать такое пожелание на украинском языке, ведь дословный перевод звучит неестественно. На самом деле есть немало красивых соответствий.

Об этом рассказала языковед Лариса Чемерис в комментарии УНІАН.

Как пожелать счастья на свадьбе на украинском языке

Фраза "Совет да любовь!" — одно из самых популярных пожеланий на свадьбах. Таким образом гости желают любви, уважения и счастья жениху и невесте. Некоторые пытаются перевести такие слова на украинский язык дословно, например, "Поради та кохання!". Однако этот вариант звучит странно и непонятно.

Языковед Лариса Чемерис объясняет, в украинском языке следует употреблять другие варианты перевода фразы "Совет да любовь!". Она отмечает, что слово "совет" стоит переводить не как "пораду", а как "згоду". Именно этого и желают паре. Поэтому правильными будут такие варианты:

  • "Згоди та любові!";
  • "Згоди та кохання!";
  • "Щастя та любові!".

Кроме того, существует еще одно красивое выражение на украинском языке — "Нашим молодятам не сваритися та любитися". Такие слова звучат более естественно и атмосферно. Также можно сказать жениху и невесте следующее:

  • "Живіть у любові та злагоді";
  • "Многая літа у парі";
  • "На щастя, на долю".

Эти фразы на украинском языке звучат красиво и мелодично. Они сделают речь на свадьбе теплой и чувственной.

Наталья Красовская - Редактор
Автор:
Наталья Красовская
