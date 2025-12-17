Жінка зустрічає гостей. Фото: Freepik

Правила етикету з часом розвиваються і змінюються. Те, що здавалося ввічливим десятиліття тому, сьогодні вже вважається поганим тоном. Зокрема, у 80-х багато хто мав звички, про які в сучасному світі краще забути.

Про це пише VegOut.

Які звички з минулого вказують на невихованість

Завітати до когось додому без попередження

Раніше поява гостей на порозі без попередження вважалася нормою. У 80-х близькі чи друзі могли приходити в будь-який час і без попередніх домовленостей. Сьогодні ж така поведінка вважається справжньою невихованістю. Ба більше, гості можуть так й не дочекатися, що їм відкриють двері, якщо зустріч не була узгоджена.

Телефонувати замість того, щоб написати повідомлення

Телефонувати без попередження зараз вважається чимось незрозумілим та дивним. Молодь переконана, що не варто гаяти час на розмови, якщо можна все пояснити у повідомленні. А от у 80-х дзвінок — це був єдиний варіант для того, аби поговорити. Тож тоді це вважалося абсолютною нормою.

Ніколи не обговорювати гроші чи зарплати

У 80-х розмови про гроші чи зарплату вважалися піком невихованості. Якщо ж хтось заводив мову про те, скільки він заробляє, чи тим паче цікавився доходами інших людей, його поведінку вважали грубою та неввічливою. Сьогодні ж обговорення фінансів та статків — це норма, яка не викликає здивування.

Завжди одягатися офіційно для авіаперельотів

У 80-х люди збиралися в аеропорт так, ніби йшли на ділову зустріч: кращі костюми, сукні, підбори та аксесуари. У той час політ на літаку вважався особливою подією. Сьогодні ж комфорт став пріоритетом. Спортивний одяг, еластичні штани та багатошаровий одяг — це уніформа сучасного мандрівника.

Вставати, коли хтось входить до кімнати

Ще одна звичка, яка вказувала на вихованість у 80-х, — вставати, коли хтось заходить у кімнату. Це було ознакою поваги та гарного виховання. Однак у сучасному світі такий формальний жест зник з повсякденного життя. Він може бути актуальним для ділових зустрічей, однак у невимушеному середовищі така звичка вважається зайвою.

