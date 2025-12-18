Звички українців, незрозумілі для іноземців — чому вони здаються дивними

Здивована жінка. Фото: Freepik

Представники кожної країни мають свої традиції, порядки та звички. Деякі речі, що притаманні українцям, іноземцям зовсім незрозумілі. Така поведінка здається їм дивною та навіть може шокувати.

Про це пише НСН.

Реклама

Читайте також:

Звички українців, які іноземці не розуміють

Українці полюбляють самолікування

Іноземців дивує те, що українці рідко звертаються до лікарів. Багато людей лікуються народними методами або ж самі собі призначають медикаменти. Представників інших країн, в яких спочатку треба відвідати лікаря та отримати рецепт, така звичка дуже дивує.

Українці знімають вдома взуття

Багато українців користуються хатнім взуттям та обов'язково роззуваються перед тим, як зайти в дім. Для іноземців така звичка дуже дивна, адже у США, наприклад, не заведено знімати вдома взуття. Ба більше, гості навіть можуть образитися, якщо попросити їх роззутися.

В Україні не можна гратися з чужими дітьми без дозволу

Багатьох іноземців дивує, що українці насторожено ставляться до тих, хто спілкується з чужими дітьми без дозволу. У багатьох країнах сказати щось малечі на вулиці вважається нормою, а в індонезійській культурі ігнорування дитини й взагалі буде вважатися нечемністю.

Любов до хитромудрих жартів

Багато іноземців вважають, що українські жарти схожі на капусту. Їх потрібно розгадувати й додумувати фінал самому, адже часто найсмішніша частина залишається неозвученою. Для представників інших країн, які звикли до незавуальованих жартів, це здається дивним.

Українці приходять в гості без запрошення

Іноземців дивує те, що українці можуть прийти в гості без попередження, або ж хателефонувати за кілька хвилин до візиту. В багатьох країнах така поведінка розцінюється як порушення особистого простору та нахабне втручання у життя інших. Однак іноземці також відзначають, що така звичка однозначно робить українців дружнішими.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які звички погіршують життя. Вони змушують деградувати.

Також ми розповідали про те, які речі були нормою у 80-х. Сьогодні ж це вважається невихованістю.