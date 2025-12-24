Вещи, которые были нормой в 90-х — сейчас это считают чем-то странным

Девушка слушает музыку на кассетном магнитофоне. Фото: Freepik

Некоторые вещи и привычки, которые были абсолютно нормальными в 90-х, сегодня кажутся чем-то странным и непонятным. Многие вспоминают те времена, как период простой жизни, когда мировая тенденция к развитию новых технологий только набирала обороты.

Поведение, которое было нормой в 90-х

Использование энциклопедий

В 90-х интернет для большинства людей был чем-то недосягаемым. Просто открыть Google или тем более ChatGPT, задать вопрос и мгновенно получить ответ, как сейчас, было невозможно. Вместо этого все использовали энциклопедии для получения информации. Часто, чтобы о чем-то узнать, приходилось пересмотреть несколько многостраничных книг.

Запись музыки с радио на кассету

Музыкальные сборники в 90-х — это треки, которые записывались с радио на аудиокассеты. Для этого использовали магнитную ленту. Если же записать с первого раза не удавалось, приходилось ждать, пока в эфире снова появится та же песня.

Постоянные походы в различные организации

В 90-х нужно было посещать массу мест для того, чтобы сделать какое-либо дело. Например, чтобы получить денежный перевод, надо было идти в банк. Так же для оплаты пользования телефоном нужно было идти на почту. Сейчас, когда фактически все можно сделать онлайн, это кажется чем-то непонятным и странным.

Бумажные карты

Дорога в неизвестное место сейчас — это пошаговые указания от смартфона и отслеживание вашего местонахождения в реальном времени. В 90-х, чтобы поехать куда-то, нужно было использовать обычные бумажные раскладные карты. Однако до того, как отправляться в дорогу, нужно было еще научиться правильно ею пользоваться.

Важность высшего образования

В 90-х образование в университете расценивалось как престиж. Для многих людей было не так важно то, на кого они выучатся, как нужно было получить диплом. Сейчас же молодежь относится к этому совсем по-другому, а работодатели ценят больше практические навыки, чем документальное подтверждение об обучении.

