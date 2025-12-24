Речі, які були нормою у 90-х — зараз це вважають чимось дивним

Дівчина слухає музику на касетному магнітофоні. Фото: Freepik

Деякі речі та звички, що були абсолютно нормальними у 90-х, сьогодні здаються чимось дивним та незрозумілим. Багато хто згадує ті часи, як період простішого життя, коли світова тенденція до розвитку нових технологій лише набирала обертів.

Поведінка, яка була нормою у 90-х

Використання енциклопедій

У 90-х інтернет для більшості людей був чимось недосяжним. Просто відкрити Google чи тим паче ChatGPT, поставити питання та миттєво отримати відповідь, як зараз, було неможливо. Натомість усі використовували енциклопедії для отримання інформації. Часто, аби про щось дізнатися, доводилося переглянути кілька багатосторінкових книжок.

Запис музики з радіо на касету

Музичні збірки у 90-х — це треки, що записувалися з радіо на аудіокасети. Для цього використовували магнітну стрічку. Якщо ж записати з першого разу не вдавалося, доводилося чекати, поки в ефірі знову з'явиться та сама пісня.

Постійні походи в різні організації

У 90-х потрібно було відвідувати масу місць для того, аби зробити будь-яку справу. Наприклад, щоб отримати грошовий переказ, треба було йти у банк. Так само для оплати користування телефоном потрібно було йти на пошту. Зараз, коли фактично все можна зробити онлайн, це здається чимось незрозумілим та дивним.

Паперові карти

Дорога в невідоме місце зараз — це покрокові вказівки від смартфона та відстеження вашого місцеперебування в реальному часі. У 90-х, аби поїхати кудись, потрібно було використовувати звичайні паперові розкладні карти. Однак до того, як вирушати у дорогу, потрібно було ще навчитися правильно нею користуватися.

Важливість вищої освіти

У 90-х освіта в університеті розцінювалася як престиж. Для багатьох людей було не так важливо те, на кого вони вивчаться, як потрібно було отримати диплом. Зараз же молодь ставиться до цього зовсім по-іншому, а роботодавці цінують більше практичні навички, ніж документальне підтвердження про навчання.

