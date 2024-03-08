Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Life arrow Только 20% могут найти все три отличия между рисунками — проверьте себя arrow

Только 20% могут найти все три отличия между рисунками — проверьте себя

8 марта 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Три отличия между рисунками могут быстро найти только 20% — есть ли среди них вы
Видите отличия? Рисунок: fresherslive.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Русалка мама общается со своим малышом на морском дне. Сможете ли вы найти разницу между двумя изображениями за 10 секунд?

Головоломку предложил FreshersLive.

Читайте также:

Оптическая головоломка "Русалки"

Только 20% могут найти все три отличия между рисунками - проверьте себя - фото 1

На рисунках много деталей — водоросли, раковина, рыбы, медуза, пузырьки воздуха, пара русалок с чешуйчатыми хвостами.

Найти отличия очень сложно, но возможно для самых внимательных игроков.

Внимательно осмотрите как главных героев, так и фон, на котором они изображены.

Сможете ли вы найти все три отличия между двумя рисунками за 10 секунд?

Оптические головоломки всегда вызывают у людей любопытство, ведь их изучение делает не только людей любознательными, но и улучшает эффективность работы мозга и глаз, развивая навыки наблюдения.

Большинство людей озадачены этой головоломкой, впрочем, некоторые смогли быстро найти правильный ответ.

Вы уже видите отличия? Если нет, то не огорчайтесь, мы покажем решение.

Правильный ответ

Только 20% могут найти все три отличия между рисунками - проверьте себя - фото 2

Ранее мы предлагали веселые головоломки для сравнения — здесь и здесь.

мозг
оптическая иллюзия
зрение
интеллект
тест
головоломка

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

5 марта 2024

17:12 Стало известно, с кем встречается 19-летняя дочь Зеленского

1 марта 2024

11:11 Нафтогаз предупредил об изменении условий для потребителей с 1 марта