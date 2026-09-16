История сгущенки: кто придумал, когда появилась в СССР и почему стала популярной

Человек наливает сгущенное молоко в миску. Коллаж: Новини.LIVE

Банка сгущенного молока для многих поколений украинцев стала настоящим вкусом детства. Распространено мнение, что этот продукт появился именно в СССР. Но на самом деле история этого лакомства началась гораздо раньше, за тысячи километров от Советского Союза.

Новини.LIVE со ссылкой на 24 Канал рассказывают, кто придумал сгущенное молоко, когда оно появилось в СССР и почему стало популярным.

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Кто, как и почему на самом деле придумал сгущенное молоко

К созданию знакомого нам лакомства причастны француз, англичанин и американец. А популярным в мире продукт сделала проблема, которая сегодня кажется невероятной: свежее молоко было очень сложно довезти до города, не превратив его в простоквашу.

Так, первые шаги к появлению сгущенки сделал французский изобретатель Николя Аппер еще в начале XIX века. Он искал способ дольше хранить пищу без холодильников и экспериментировал с нагреванием и герметичной упаковкой продуктов. Аппер работал и с молоком, пытаясь удалить из него часть воды и продлить срок хранения. Однако длительный нагрев изменял цвет и вкус продукта, а само производство оставалось сложным и дорогостоящим.

Следующий важный шаг сделал англичанин Уильям Ньютон. В 1835 году он запатентовал метод, при котором молоко нагревали вместе с сахаром, чтобы оно становилось гуще и дольше не портилось.

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Но знакомую нам сгущенку фактически создал уже американец Гейл Борден. Он придумал способ выпаривания воды из молока в вакууме при более низкой температуре. Благодаря этому оно не пригорало так сильно и лучше сохраняло свои свойства. В 1856 году Гейл Борден получил в США патент на метод производства концентрированного молока. Вскоре началось промышленное производство.

Настоящий взрыв популярности произошел во время Гражданской войны в США. Сгущенное молоко поставляли военным, ведь банки было легко перевозить, продукт мог долго храниться без холодильника и был питательным и калорийным. Со временем сладкий молочный концентрат из практичного армейского продукта постепенно превратился в известное во всем мире лакомство.

Когда сгущенка появилась в СССР

На самом деле сгущенное молоко попало в Российскую империю еще в XIX веке. А в 1881 году недалеко от Оренбурга открыли завод по его производству. Однако тогда новинку не оценили, и популярности она не обрела.

В СССР в промышленных масштабах этот продукт начали производить с 1932 года. И значительную роль в этом сыграл Анастас Микоян. Во время поездки в США в 1936 году он изучал работу американской пищевой промышленности, в частности молочных предприятий. И увиденные там технологии впоследствии использовали для модернизации советского производства. В 1939 году появилась знаменитая сине-белая этикетка, которая впоследствии стала настолько узнаваемой, что для многих именно она до сих пор ассоциируется со сгущенным молоком.

На территории Украинской ССР крупные предприятия по производству сгущенки начали активно появляться уже после Второй мировой войны. Одним из первых был Бахмачский молочноконсервный комбинат на Черниговщине, где первую партию сгущенки изготовили в 1953 году. В Первомайске Николаевской области молочноконсервный комбинат заработал в 1956 году. Уже в следующем году в Купянске Харьковской области.

Особую историю имеет именно первомайская сгущенка. В середине 1970-х для комбината решили создать новую этикетку. Местный художник Виктор Усович изобразил на ней портрет четырехлетнего Александра Бабича, внука тогдашнего заместителя директора предприятия. Эскиз утвердили, и мальчик с ложкой стал узнаваемым символом сгущенки.

Почему сгущенка стала культовой

Секрет популярности во времена Советского Союза был прост:

продукт был доступным;

долго хранился;

обладал высокой питательностью;

сладкий вкус;

был готов к употреблению прямо из банки.

Еще одна причина, превратившая сгущенку в один из символов домашних лакомств того времени, — отсутствие разнообразия. Ассортимент сладостей в СССР был скудным, а многие продукты периодически становились дефицитными. Поэтому банка сгущенного молока для многих семей была особым угощением, которым можно было побаловать детей или приготовить домашний десерт к празднику.

Из сгущенки получались вкусные кремы для коржей и бисквитов, ею перемазывали вафельные коржи, из вареной коричневой, так называемой "ириски", готовили орешки и трубочки. Сгущенка могла заменить молоко и сахар в кофе. А повседневная вкусняшка из сгущенного молока была еще проще: нужен был батон или печенье "к чаю" и знакомая банка с мальчиком.

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