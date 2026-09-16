Історія згущенки: хто придумав, коли з'явилася в СРСР і чому стала популярною

Людина наливає згущене молоко у миску. Колаж: Новини.LIVE

Банка згущеного молока для багатьох поколінь українців стала справжнім смаком дитинства. Поширена думка, що продукт з'явився саме в СРСР. Та насправді історія смаколика почалася набагато раніше за тисячі кілометрів від Радянського Союзу.

Новини.LIVE з посиланням на 24 Канал розповідає, хто придумав згущене молоко, коли воно з'явилося в СРСР і чому стало популярним.

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Хто, як і чому насправді придумав згущене молоко

До створення знайомого нам смаколика доклалися француз, англієць та американець. А популярним продукт у світі зробила проблема, яка сьогодні здається неймовірною: свіже молоко було дуже складно довезти до міста, не перетворивши його на кисляк.

Так перші кроки до появи згущенки зробив французький винахідник Ніколя Аппер ще на початку XIX століття. Він шукав спосіб довше зберігати їжу без холодильників і експериментував із нагріванням та герметичним закриванням продуктів. Аппер працював і з молоком, намагаючись видалити з нього частину води та продовжити термін зберігання. Проте тривале нагрівання змінювало колір і смак продукту, а саме виробництво залишалося складним та дорогим.

Наступний важливий крок зробив англієць Вільям Ньютон. У 1835 році він запатентував метод, за яким молоко нагрівали разом із цукром, щоб воно ставало густішим і довше не псувалося.

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Та знайому нам згущенку фактично створив уже американець Гейл Борден. Він придумав спосіб випарювання води з молока у вакуумі за нижчої температури. Завдяки цьому воно не пригорало так сильно і краще зберігало свої властивості. У 1856 році Гейл Борден отримав у США патент на метод виробництва концентрованого молока. Незабаром з'явилося промислове виробництво.

Справжній вибух популярності стався під час Громадянської війни у США. Згущене молоко постачали військовим, адже банки було легко перевозити, продукт міг довго зберігатися без холодильника і був поживним та калорійним. Згодом солодкий молочний концентрат із практичного армійського продукту поступово перетворився на відомий у всьому світі смаколик.

Коли згущенка з'явилася в СРСР

Насправді згущене молоко потрапило до Російської імперії ще у XIX столітті. А 1881 року поблизу Оренбурга відкрили завод із його виробництва. Проте тоді новинку не оцінили й популярності вона не отримала.

У СРСР у промислових масштабах цей продукт почали виробляти з 1932 року. І значну роль у цьому відіграв Анастас Мікоян. Під час поїздки до США у 1936 році він вивчав роботу американської харчової промисловості, зокрема молочних підприємств. І побачені там технології згодом використали для модернізації радянського виробництва.

У 1939 році з'явилася знаменита синьо-біла етикетка, яка згодом стала настільки впізнаваною, що для багатьох саме вона й досі асоціюється зі згущеним молоком.

На території Української РСР великі підприємства з виробництва згущеного молока почали активно з'являтися вже після Другої світової війни. Одним із перших був Бахмацький молочноконсервний комбінат на Чернігівщині, де першу партію згущеного молока виготовили 1953 року. У Первомайську на Миколаївщині молочноконсервний комбінат запрацював 1956 року. Уже наступного року у Куп'янську на Харківщині.

Особливу історію має саме первомайська згущенка. У середині 1970-х років для комбінату вирішили створити нову етикетку. Місцевий художник Віктор Усович намалював на ній портрет чотирирічного Олександра Бабича, онука тодішнього заступника директора підприємства. Ескіз затвердили, і хлопчик із ложкою став впізнаваним символом згущеного молока.

Чому згущенка стала культовою

Секрет популярності за часів Радянського Союзу був простим:

продукт був доступним;

довго зберігався;

мав високу поживність;

солодкий смак;

був готовим до вживання просто з банки.

Ще одна причина, яка перетворила згущенку на один із символів домашніх ласощів того часу, відсутність різноманіття. Асортимент солодощів у СРСР був мізерний, а багато продуктів періодично ставали дефіцитними. Тому банка згущеного молока для багатьох родин була особливим частуванням, яким можна було побалувати дітей або приготувати домашній десерт до свята.

Зі згущенки виходили смачні креми для коржів та бісквітів, нею перемазували вафельні коржі, із вареної коричневої, так званої "іриски" готували горішки та трубочки. Згущенка могла замінити молоко та цукор у каві. А повсякденний смаколик зі згущеного молока був ще простіший: потрібен був батон або печиво "до чаю" та знайома банка з хлопчиком.

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