Феминитивы в воинских званиях — как меняется современный украинский язык

Женщины в военкомате. Фото: Житомирский ТЦК и СП

Феминитивы для воинских званий и должностей остаются предметом активного обсуждения в украинском обществе. Доцент кафедры филологии Украинского католического университета Елена Синчак заявила, что вопрос внедрения феминизированных названий в украинский язык должен регулироваться на государственном уровне с привлечением специалистов, в частности самих военнослужащих.

Об этом Елена Синчак рассказала в интервью New Voice.

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По словам языковеда, сейчас такие изменения происходят спонтанно и часто из-за медиа, которые популяризируют новые формы вроде "генералка", "полковница" или "лейтенантка". Это свидетельствует о демократизации языка, хотя одновременно может вызвать определенный хаос в стандартизации.

Елена Синчак привела интересный факт, в частности, о том, что исторически украинские женщины принимали активное участие в военных действиях, как вот в рядах Украинских сечевых стрельцов, однако советские словари эти названия или не фиксировали, или сознательно игнорировали. Например, такие слова, как "сечевичка" или "оуновка", не имели отражения в лексикографии СССР.

Синчак отмечает, что аналогичный процесс происходил и в сфере спорта, где новые виды деятельности автоматически получали женские соответствия. Она отмечает: если женщины активно представлены в определенной профессиональной сфере, то язык естественно отражает эти изменения, и это является частью языковой эволюции.

"Мы, очевидно, не желаем никаких активностей на войне ни мужчинам, ни женщинам. Но если такая активность есть, это справедливо, что язык ее отмечает. У нас до сих пор есть это советское лекало, якобы много женских названий — разговорные, поэтому их надо использовать в разговорной сфере. Но наше употребление уже давно переросло это лекало и предлагает другую норму. Например, если посмотреть на судебные решения, феминитивы там употребляются очень активно - и в официальных документах, и в постановлениях судов. В юридической сфере также распространены такие слова как: адвокатка, юристка, заявительница, отказница — то есть все роли, которые женщина имеет в юридическом процессе", — рассказала Елена Синчак.

Спорные феминитивы в украинском языке на военную тематику

Также продолжаются споры относительно некоторых слов, в частности "пилотка", которое традиционно ассоциируется с головным убором. Однако украинский язык имеет собственный исторический аналог — "летунка", что является исконным словом и может служить альтернативой русскому "летчица".

"Поэтому сегодня нам, в том числе и украинским ученым и ученым, следует пересмотреть ограничения, якобы такие слова могут использоваться только в разговорном стиле. На самом деле они в активном употреблении еще с 2000-х, и не только в разговорной речи, а также в официально-деловом. Нашим институтам надо снимать свои "языковые очки", и смотреть на мир новыми глазами", — подытожила языковед.

Напомним, недавно Новини.LIVE писал о подзабытых украинских словах, которые ранее были широко известны в обществе, однако, советская власть заставила от них избавиться.

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