Благозвучие в украинском языке — интересные факты

Девушка с книгой на голове. Фото: freepik.com

Украинский язык один из самых благозвучных в мире, чему способствуют приемы, делающие слова более легкими в произношении. Однако это правило имеет и исключения, если их не знать — это может сыграть с вами злую шутку.

Издание Новини.LIVE предлагает вам узнать несколько увлекательных фактов об языке.

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Увлекательные факты о благозвучии

Благозвучие приходит в помощь, когда хотим избежать скоплений гласных и согласных, тогда чередуем у/в, і/й/та в зависимости от предыдущих и последующих звуков в словах, например, когда хотим сказать гарний учень или сонце в зеніті.

Однако перед такими буквами, как я, ю, є, ї в начале слова всегда пишется у: уявний, у Юлі. Это объясняется тем, что буквы обозначают два звука, первый из которых обязательно согласный — йа, йу, йе, йі, а перед согласными следует ставить у.

Словарь украинского языка. Фото: ccu.gov.ua

В то же время языковеды призывают перед аббревиатурами, которые состоят из согласных букв, писать в, в частности: в НГУ (потому что говорим енгеу), в МВС (потому что емвеес) и подобных. Кроме того, это правило касается и сокращений: после 2025 р. (року) или 102 км (кілометри) стоит поставить букву в.

В противоположность этому есть слова, на которые не распространяется правило благозвучия. Речь идет о таких, как Угорщина, уява или указ либо же влада, власний или вплив. А вот в ряде слов изменение буквы может иметь последствия, например, таким образом можно бессознательно изменить значение слова. Так разные значения имеют:

удача (успех) и вдача (характер);

уклад (порядок) и вклад (денежный взнос);

ураження (травма) и враження (влияние пережитого на человека);

и т.д., ведь это далеко не полный перечень таких слов, которые называются паронимами — похожие по написанию, но разные по значению.

Друзья общаются. Фото: freepik.com

Однако благозвучие не ограничивается лишь чередованием у/в, но и часто требует упрощения группы согласных внутри слова, например: щастя — щасливий, місто — міський, тиждень — тижневий. Важно также понимать, что есть слова, в которых упрощение не происходит, а именно: контраст — контрастний, студент — студентський, абонент — абонентський.

Кроме того, украинский язык имеет разные варианты звучания предлогов — з/из/зі/зо, союзов — і/й/та, частиц — б/би, ж/же, хоч/хоча; а также окончаний: фарбуватися — фарбуватись, миритися — миритись, високому — високім, біжімо — біжім.

Напомним, что большое количество слов украинского языка пришло из литературы. Речь идет об авторских неологизмах, многие из которых являются для нас привычными в употреблении.

В то же время украинцы едва ли не ежедневно используют слова, которых на самом деле не существует в нашем языке.