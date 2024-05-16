Самые лучшие знаки Зодиака для Дев — с кем они будут счастливы

Пары, поцелованные Богом — 4 знака Зодиака, созданные для Дев
Представители Девы — это люди, которые живут только по плану и руководствуются не сердцем, а умом. Если вы родились Раками, стоит знать, какие знаки Зодиака сделают вас самыми счастливыми в любовном плане, ведь имеют высокую совместимость с вами.
Новини.LIVE называет самые лучшие знаки для Девы.
Какие знаки Зодиака подходят Девам больше всего
Телец
С этим знаком Зодиака вы имеете высокую совместимость, а трудности могут появиться только в плане постели из-за отсутствия разнообразия. Однако, несмотря на несовместимость в интимном плане, этот союз считается одним из самых крепких и продолжительных в астрологии. Поэтому звезды разрешают вам построить отношения с Тельцами.
Рак
Представители этого зодиакального знака буквально созданы для вас, поэтому именно с ними у вас получится крепкий союз. Люди, рожденные под этим знаком, считаются более домашними, поэтому они будут с нетерпением ждать вас с работы, а вы, в свою очередь, сможете предоставить им комфортные условия.
Дева
Если ваша вторая половинка тоже родилась под знаком Девы, то ваши отношения будут крепкими. У вас похожие характеры, общие цели в жизни и отсутствие конфликтных наклонностей. К тому же вы оба умные и образованные люди, поэтому сможете договориться друг с другом, чтобы не навредить своим отношениям.
Козерог
И вы, и люди под знаком Козерога, имеете необходимый уровень интеллектуальных способностей. В решении конфликтов вы оба не ставите на первый план эмоциональную составляющую, а будете общаться. Однако что касается интимного плана, то здесь у вас и представителей Козерога будет не так весело и разнообразно, как у других союзов.
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