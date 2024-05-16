Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Life arrow Пары, поцелованные Богом — 4 знака Зодиака, созданные для Дев arrow

Пары, поцелованные Богом — 4 знака Зодиака, созданные для Дев

16 мая 2024 15:33
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Самые лучшие знаки Зодиака для Дев — с кем они будут счастливы
Счастливая пара влюбленных людей. Фото: Pinterest
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Представители Девы — это люди, которые живут только по плану и руководствуются не сердцем, а умом. Если вы родились Раками, стоит знать, какие знаки Зодиака сделают вас самыми счастливыми в любовном плане, ведь имеют высокую совместимость с вами.

Новини.LIVE называет самые лучшие знаки для Девы.

Читайте также:

Какие знаки Зодиака подходят Девам больше всего

Телец

С этим знаком Зодиака вы имеете высокую совместимость, а трудности могут появиться только в плане постели из-за отсутствия разнообразия. Однако, несмотря на несовместимость в интимном плане, этот союз считается одним из самых крепких и продолжительных в астрологии. Поэтому звезды разрешают вам построить отношения с Тельцами.

Символ знака Зодиака Телец
Символ знака Зодиака Телец. Фото иллюстративное: Pinterest

Рак

Представители этого зодиакального знака буквально созданы для вас, поэтому именно с ними у вас получится крепкий союз. Люди, рожденные под этим знаком, считаются более домашними, поэтому они будут с нетерпением ждать вас с работы, а вы, в свою очередь, сможете предоставить им комфортные условия.

Символ знака Зодиака Рак
Символ знака Зодиака Рак. Фото иллюстративное: Pinterest

Дева

Если ваша вторая половинка тоже родилась под знаком Девы, то ваши отношения будут крепкими. У вас похожие характеры, общие цели в жизни и отсутствие конфликтных наклонностей. К тому же вы оба умные и образованные люди, поэтому сможете договориться друг с другом, чтобы не навредить своим отношениям.

Символ знака Зодиака Дева
Символ знака Зодиака Дева. Фото иллюстративное: Pinterest

Козерог

И вы, и люди под знаком Козерога, имеете необходимый уровень интеллектуальных способностей. В решении конфликтов вы оба не ставите на первый план эмоциональную составляющую, а будете общаться. Однако что касается интимного плана, то здесь у вас и представителей Козерога будет не так весело и разнообразно, как у других союзов.

Символ знака Зодиака Козерог
Символ знака Зодиака Козерог. Фото иллюстративное: Pinterest

Напомним, мы писали о том, какие знаки Зодиака считаются самыми лучшими для любовных отношений Львова.

Ранее мы рассказывали о том, с какими пятью знаками Зодиака Раки могут создать счастливый союз.

Также мы сообщали о том, какие знаки Зодиака больше подходят Близнецам для отношений.

гороскоп
Астрология
знаки Зодиака
Дева

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников