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Йдуть одним шляхом — 5 знаків Зодіаку, з якими Раки створять міцні стосунки

2 травня 2024 15:33
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
П'ять знаків Зодіаку найбільше підходять Ракам — з ким вони будуть щасливими
Щаслива закохана пара на вулиці. Фото: Pinterest
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

При першій зустрічі дуже важко розуміти, як представники Раку ставляться до інших, але якщо завоювати їхню довіру, можна стати коханими. Астрологи розповіли, які знаки Зодіаку можуть побудувати з цими людьми найміцніші стосунки.

Новини.LIVE розповідає, хто підходить Ракам.

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Знаки Зодіаку, які підходять Ракам

Телець

І для Раків, і для Тельців дуже важлива стабільність у любовних стосунках, фінансова складова, родина і будинок. Інтереси обох знаків співпадають, адже вони здатні розуміти одне одного з півслова і рухаються в житті одним шляхом.

Символ знака Зодиака Телец
Символ знаку Зодіаку Телець. Фото ілюстративне: Freepik

Рак 

Попри те, що в них висока сумісність, їм потрібен час, щоб почати одне одного розуміти. Люди під однаковим знаком Зодіаку вміють поратися по дому, багато часу приділяють родині і виставляють однакові пріоритети. Але щоб звикнути один до одного, їм іноді потрібно витратити декілька років.

Символ знака Зодиака Рак
Символ знаку Зодіаку Рак. Фото ілюстративне: Freepik

Діва 

Людей під знаком Діви і Раку можна сміливо називати рідними душами, адже для них обої дуже важлива стабільність у фінансовій складовій, тому вони разом йдуть до мети. До того ж, представники Діви можуть захищати Раків від поганих ситуацій.

Символ знака Зодиака Дева
Символ знаку Зодіаку Діва. Фото ілюстративне: Freepik

Скорпіон 

Люди під цими двома знаками вміють знаходити спільну мову, втішати, розуміти і захищати одне одного. Якщо поставитися до стосунків відповідально, то вони вийдуть доволі глибокими і міцними.

Символ знака Зодиака Скорпион
Символ знаку Зодіаку Скорпіон. Фото ілюстративне: Freepik

Стрілець

Між людьми під цими двома знаками Зодіаку існує сильне тяжіння. Вони обидва відкриті до нових відчуттів, сміливо знайомляться з людьми і, якщо це необхідно для сімейного благополуччя, готові переїжджати. Стрілець і Рак мають те, що може навчити одне одного в житті.

Символ знака Зодиака Стрелец
Символ знаку Зодіаку Стрілець. Фото ілюстративне: Freepik 

Нагадаємо, ми писали про те, з якими знаками Зодіаку Близнюки будуть найщасливішими у стосунках. 

Раніше ми розповідали про те, які знаки Зодіаку підходять Тельцям у любовному плані. 

Також ми повідомляли про те, з якими знаками Зодіаку Овни створять щасливий і міцний союз. 

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