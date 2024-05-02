П'ять знаків Зодіаку найбільше підходять Ракам — з ким вони будуть щасливими

Щаслива закохана пара на вулиці. Фото: Pinterest

При першій зустрічі дуже важко розуміти, як представники Раку ставляться до інших, але якщо завоювати їхню довіру, можна стати коханими. Астрологи розповіли, які знаки Зодіаку можуть побудувати з цими людьми найміцніші стосунки.

Новини.LIVE розповідає, хто підходить Ракам.

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Знаки Зодіаку, які підходять Ракам

Телець

І для Раків, і для Тельців дуже важлива стабільність у любовних стосунках, фінансова складова, родина і будинок. Інтереси обох знаків співпадають, адже вони здатні розуміти одне одного з півслова і рухаються в житті одним шляхом.

Символ знаку Зодіаку Телець. Фото ілюстративне: Freepik

Рак

Попри те, що в них висока сумісність, їм потрібен час, щоб почати одне одного розуміти. Люди під однаковим знаком Зодіаку вміють поратися по дому, багато часу приділяють родині і виставляють однакові пріоритети. Але щоб звикнути один до одного, їм іноді потрібно витратити декілька років.

Символ знаку Зодіаку Рак. Фото ілюстративне: Freepik

Діва

Людей під знаком Діви і Раку можна сміливо називати рідними душами, адже для них обої дуже важлива стабільність у фінансовій складовій, тому вони разом йдуть до мети. До того ж, представники Діви можуть захищати Раків від поганих ситуацій.

Символ знаку Зодіаку Діва. Фото ілюстративне: Freepik

Скорпіон

Люди під цими двома знаками вміють знаходити спільну мову, втішати, розуміти і захищати одне одного. Якщо поставитися до стосунків відповідально, то вони вийдуть доволі глибокими і міцними.

Символ знаку Зодіаку Скорпіон. Фото ілюстративне: Freepik

Стрілець

Між людьми під цими двома знаками Зодіаку існує сильне тяжіння. Вони обидва відкриті до нових відчуттів, сміливо знайомляться з людьми і, якщо це необхідно для сімейного благополуччя, готові переїжджати. Стрілець і Рак мають те, що може навчити одне одного в житті.

Символ знаку Зодіаку Стрілець. Фото ілюстративне: Freepik

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