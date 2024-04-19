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З цими трьома знаками Зодіаку Тельці будуть найщасливішими

19 квітня 2024 16:33
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Які знаки Зодіаку підходять Тельцям — гороскоп сумісності
Щаслива закохана пара людей. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Представники Тельця є досить пристрасними і палкими у стосунках з коханими, але далеко не з усіма вони можуть бути такими. Астрологи розповіли, з якими знаками Зодіаку ці люди будуть найщасливішими в союзі.

Новини.LIVE розповідає про сумісність Тельця з іншими знаками Зодіаку.

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Телець — це доволі пристрасний і теплий знак Зодіаку, який має водяну стихію. Люди під цим знаком Зодіаку цінують якісне вино і смачну їжу, а ще хороші в стосунках, але тільки з певними людьми. Щоб не обпектися, варто розуміти, з ким в них вийде хороший союз.

З ким у Тельців найвища сумісність

Рак

Тельці будуть точно щасливими з людьми саме такого зодіакального знаку, адже обидві сторони зроблять все задля того, щоб створити хорошу сім’ю. Хоча у парі можуть бути зради або якісь труднощі іншого характеру, вони готові йти на компроміси заради збереження кохання. До того ж, і Тельці і Раки готова працювати над собою, щоб не зіпсувати свої стосунки.

Символ знака Зодиака Рак
Символ знаку Зодіаку Рак. Фото ілюстративне: Freepik

Скорпіон

З представниками цього знаку зодіакального сузір’я в Тельців також висока сумісність, оскільки між ними мало непорозумінь і багато спільних інтересів. Між партнерами під цими двома знаками може виникати пристрасть і, водночас, претензії, проте, вони швидко зникають. До того ж, у ліжку вони обидва дуже сумісні.

Символ знака Зодиака Скорпион
Символ знаку Зодіаку Скорпіон. Фото ілюстративне: Freepik

Козеріг

Люди, народжені під цим знаком зодіакального сузір’я, будуть хорошими партнерами для Тельців, зокрема, в інтимному плані. Однак, попри досить успішний союз, Тельці можуть бути обмеженими в стосунках, адже всю владу в свої руки візьмуть Козероги. Представники цього знаку будуть виховувати Тельців, проте, вони не пручатимуться, адже хочуть створити сім’ю і спільну справу.

Символ знака Зодиака Козерог
Символ знаку Зодіаку Козеріг. Фото ілюстративне: Freepik

Нагадаємо, ми писали про те, які знаки Зодіаку підходять Овнам для стосунків. 

Раніше ми розповідали про те, яким знакам Зодіаку пощастить у період ретроградного Меркурія. 

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гороскоп
Астрологія
знаки Зодіаку
Телець

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