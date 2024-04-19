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С этими тремя знаками Зодиака Тельцы будут самыми счастливыми

19 апреля 2024 16:33
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Какие знаки Зодиака подходят Тельцам — гороскоп совместимости
Счастливая влюбленная пара людей. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Представители Тельца довольно страстны и пылки в отношениях с любимыми, но далеко не со всеми они могут быть таковыми. Астрологи рассказали, с какими знаками Зодиака эти люди будут самыми счастливыми в союзе.

Новини.LIVE рассказывает о совместимости Тельца с другими знаками Зодиака.

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Телец — довольно страстный и теплый знак Зодиака, имеющий водяную стихию. Люди под этим знаком Зодиака ценят качественное вино и вкусную еду, а еще хороши в отношениях, но только с определенными людьми. Чтобы не обжечься, следует понимать, с кем у них получится хороший союз.

С кем у Тельцов самая высокая совместимость

Рак

Тельцы будут точно счастливы с людьми именно такого зодиакального знака, ведь обе стороны сделают все для того, чтобы создать хорошую семью. Хотя в паре могут быть предательства или какие-то трудности другого характера, они готовы идти на компромиссы ради сохранения любви. К тому же, и Тельцы и Раки готовы работать над собой, чтобы не испортить свои отношения.

Символ знака Зодиака Рак
Символ знака Зодиака Рак. Фото иллюстративное: Freepik

Скорпион

С представителями этого знака зодиакального созвездия у Тельцов также высока совместимость, поскольку между ними мало недоразумений и много общих интересов. Между партнерами под этими двумя знаками может возникать страсть и одновременно претензии, однако, они быстро исчезают. К тому же, в постели они оба очень совместимы.

Символ знака Зодиака Скорпион
Символ знака Зодиака Скорпион. Фото иллюстративное: Freepik

Козерог

Люди, рожденные под этим знаком зодиакального созвездия, будут хорошими партнерами для Тельцов, в частности, в интимном плане. Однако, несмотря на довольно успешный союз, Тельцы могут быть ограничены в отношениях, ведь всю власть в свои руки возьмут Козероги. Представители этого знака будут воспитывать Тельцов, однако, они не будут сопротивляться, ведь хотят создать семью и общее дело.

Символ знака Зодиака Козерог
Символ знака Зодиака Козерог. Фото иллюстративное: Freepik

Напомним, мы писали о том, какие знаки Зодиака подходят Овнам для отношений.

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