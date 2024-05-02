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Идут по одному пути — 5 знаков Зодиака, с которыми Раки создадут крепкие отношения

2 мая 2024 15:33
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Пять знаков Зодиака больше всего подходят Ракам — с кем они будут счастливы
Счастливая влюбленная пара на улице. Фото: Pinterest
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

При первой встрече очень сложно понимать, как представители Рака относятся к другим, но если завоевать их доверие, можно стать любимыми. Астрологи рассказали, какие знаки Зодиака могут построить с этими людьми самые крепкие отношения.

Новини.LIVE рассказывает, кто подходит Ракам.

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Знаки Зодиака, которые подходят Ракам

Телец

И для Раков, и для Тельцов очень важна стабильность в любовных отношениях, финансовая составляющая, семья и дом. Интересы обоих знаков совпадают, ведь они способны понимать друг друга с полуслова и двигаются в жизни одним путем.

Символ знака Зодиака Телец
Символ знака Зодиака Телец. Фото иллюстративное: Freepik

Рак

Несмотря на то, что у них высока совместимость, им нужно время, чтобы начать друг друга понимать. Люди под одинаковым знаком Зодиака умеют работать по дому, много времени уделяют семье и выставляют одинаковые приоритеты. Но чтобы привыкнуть друг к другу, им иногда нужно потратить несколько лет.

Символ знака Зодиака Рак
Символ знака Зодиака Рак. Фото иллюстративное: Freepik

Дева

Людей под знаком Девы и Рака можно смело называть родными душами, ведь для них обои очень важна стабильность в финансовой составляющей, поэтому они вместе идут к цели. К тому же, представители Девы могут защищать Раков от плохих ситуаций.

Символ знака Зодиака Дева
Символ знака Зодиака Дева. Фото иллюстративное: Freepik

Скорпион

Люди под этими двумя знаками умеют находить общий язык, утешать, понимать и защищать друг друга. Если отнестись к отношениям ответственно, то они получатся достаточно глубокими и крепкими.

Символ знака Зодиака Скорпион
Символ знака Зодиака Скорпион. Фото иллюстративное: Freepik

Стрелец

Между людьми под этими двумя знаками Зодиака существует сильное притяжение. Они оба открыты для новых ощущений, смело знакомятся с людьми и, если это необходимо для семейного благополучия, готовы переезжать. Стрелец и Рак имеют то, что может научить друг друга в жизни.

Символ знака Зодиака Стрелец
Символ знака Зодиака Стрелец. Фото иллюстративное: Freepik

Напомним, мы писали о том, с какими знаками Зодиака Близнецы будут самыми счастливыми в отношениях.

Ранее мы рассказывали, какие знаки Зодиака подходят Тельцам в любовном плане.

Также мы сообщали о том, с какими знаками Зодиака Овны создадут счастливый и крепкий союз.

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