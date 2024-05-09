Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Life arrow Підтримка, повага і кохання — три найкращі знаки Зодіаку для Левів arrow

Підтримка, повага і кохання — три найкращі знаки Зодіаку для Левів

9 травня 2024 15:35
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Які знаки Зодіаку підходять Левам — гороскоп сумісності
Щаслива закохана пара на фотосесії. Фото: Pinterest
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Представники Лева — це справжні спокусники і дуже харизматичні особистості, але стосунки із ними схожі на випробування. Астрологи розповіли, які знаки Зодіаку найбільше підходять тим, хто народився під знаком Лева.

Новини.LIVE розповідає про ці союзи.

Читайте також:

Знаки Зодіаку, які найбільше підходять Левам

Близнюки

З цим знаком Зодіаку у Левів висока сумісність, оскільки повітря завжди роздуває вогонь. Люди під знаком Близнюки завжди підтримують ідеї свого партнера, допомагаючи втілити їх у життя. До того ж, представники цього зодіакального знаку здатні підлаштовуватися під важкий характер людей під знаком Лев.

Символ знака Зодиака Близнецы
Символ знаку Зодіаку Близнюки. Фото ілюстративне: Hindustan Times

Терези 

Коли Лев сходиться з Терезами, він так сильно в них закохується, що не чає душі в партнері. Представники Лева можуть бути справжніми лідерами і отримати неабияку підтримку з боку Терезів. Між людьми цих двох знаків Зодіаку є не тільки пристрасть, а й велика повага і справжня розсудливість.

Символ знака Зодиака Весы
Символ знаку Зодіаку Терези. Фото ілюстративне: Hindustan Times

Стрілець

Лев може створити найміцніші стосунки зі Стрільцем тільки у тому випадку, якщо зрозуміє, як треба поводитися зі знаком вогняної стихії. Представники Стрільця вважаються міцними горішками, тому звичайні залицяння їх не підкоряють. Союз цих двох знаків можна вважати одним з найідеальніших, якщо Лев зможе приструнити норовливого Стрільця.

Символ знака Зодиака Стрелец
Символ знаку Зодіаку Стрілець. Фото ілюстративне: Hindustan Times

Нагадаємо, ми писали про те, хто вважається найідеальнішими знаками Зодіаку для Раків. 

Раніше ми розповідали про те, з якими знаками Зодіаку Близнюки можуть створити найміцніші союзи. 

Також ми повідомляли про те, з якими знаками Зодіаку представники Тельця будуть найщасливішими.

гороскоп
Астрологія
знаки Зодіаку
Лев

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

5 травня 2024

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка