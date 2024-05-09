Які знаки Зодіаку підходять Левам — гороскоп сумісності

Щаслива закохана пара на фотосесії. Фото: Pinterest

Представники Лева — це справжні спокусники і дуже харизматичні особистості, але стосунки із ними схожі на випробування. Астрологи розповіли, які знаки Зодіаку найбільше підходять тим, хто народився під знаком Лева.

Новини.LIVE розповідає про ці союзи.

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Близнюки

З цим знаком Зодіаку у Левів висока сумісність, оскільки повітря завжди роздуває вогонь. Люди під знаком Близнюки завжди підтримують ідеї свого партнера, допомагаючи втілити їх у життя. До того ж, представники цього зодіакального знаку здатні підлаштовуватися під важкий характер людей під знаком Лев.

Символ знаку Зодіаку Близнюки. Фото ілюстративне: Hindustan Times

Терези

Коли Лев сходиться з Терезами, він так сильно в них закохується, що не чає душі в партнері. Представники Лева можуть бути справжніми лідерами і отримати неабияку підтримку з боку Терезів. Між людьми цих двох знаків Зодіаку є не тільки пристрасть, а й велика повага і справжня розсудливість.

Символ знаку Зодіаку Терези. Фото ілюстративне: Hindustan Times

Стрілець

Лев може створити найміцніші стосунки зі Стрільцем тільки у тому випадку, якщо зрозуміє, як треба поводитися зі знаком вогняної стихії. Представники Стрільця вважаються міцними горішками, тому звичайні залицяння їх не підкоряють. Союз цих двох знаків можна вважати одним з найідеальніших, якщо Лев зможе приструнити норовливого Стрільця.

Символ знаку Зодіаку Стрілець. Фото ілюстративне: Hindustan Times

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