Які знаки Зодіаку підходять Левам — гороскоп сумісності

Підтримка, повага і кохання — три найкращі знаки Зодіаку для Левів
Представники Лева — це справжні спокусники і дуже харизматичні особистості, але стосунки із ними схожі на випробування. Астрологи розповіли, які знаки Зодіаку найбільше підходять тим, хто народився під знаком Лева.
Новини.LIVE розповідає про ці союзи.
Знаки Зодіаку, які найбільше підходять Левам
Близнюки
З цим знаком Зодіаку у Левів висока сумісність, оскільки повітря завжди роздуває вогонь. Люди під знаком Близнюки завжди підтримують ідеї свого партнера, допомагаючи втілити їх у життя. До того ж, представники цього зодіакального знаку здатні підлаштовуватися під важкий характер людей під знаком Лев.
Терези
Коли Лев сходиться з Терезами, він так сильно в них закохується, що не чає душі в партнері. Представники Лева можуть бути справжніми лідерами і отримати неабияку підтримку з боку Терезів. Між людьми цих двох знаків Зодіаку є не тільки пристрасть, а й велика повага і справжня розсудливість.
Стрілець
Лев може створити найміцніші стосунки зі Стрільцем тільки у тому випадку, якщо зрозуміє, як треба поводитися зі знаком вогняної стихії. Представники Стрільця вважаються міцними горішками, тому звичайні залицяння їх не підкоряють. Союз цих двох знаків можна вважати одним з найідеальніших, якщо Лев зможе приструнити норовливого Стрільця.
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