Какие знаки Зодиака подходят Львам — гороскоп совместимости

Счастливая влюбленная пара на фотосессии. Фото: Pinterest

Представители Льва — это настоящие соблазнители и очень харизматические личности, но отношения с ними похожи на испытания. Астрологи рассказали, какие знаки Зодиака больше подходят тем, кто родился под знаком Льва.

Новини.LIVE рассказывает об этих союзах.

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Близнецы

С этим знаком Зодиака у Львова высокая совместимость, поскольку воздух всегда раздувает огонь. Люди под знаком Близнецы всегда поддерживают идеи своего партнера, помогая воплотить их в жизнь. К тому же, представители этого зодиакального знака способны подстраиваться под тяжелый характер людей под знаком Лев.

Символ знака Зодиака Близнецы. Фото иллюстративное: Hindustan Times

Весы

Когда Лев сходится с Весами, он так сильно в них влюбляется, что не чает души в партнере. Представители Льва могут быть настоящими лидерами и получить большую поддержку со стороны Весов. Между людьми этих двух знаков Зодиака есть не только страсть, но и большое уважение и настоящее благоразумие.

Символ знака Зодиака Весы. Фото иллюстративное: Hindustan Times

Стрелец

Лев может создать самые крепкие отношения со Стрельцом только в том случае, если поймет, как обращаться со знаком огненной стихии. Представители Стрельца считаются крепкими орешками, поэтому обычные ухаживания их не покоряют. Союз этих двух знаков можно считать одним из самых идеальных, если Лев сможет приструнить строптивого Стрельца.

Символ знака Зодиака Стрелец. Фото иллюстративное: Hindustan Times

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