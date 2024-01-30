Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Life arrow Привет из прошлого — какие знаки Зодиака вспомнят бывших в феврале arrow

Привет из прошлого — какие знаки Зодиака вспомнят бывших в феврале

30 января 2024 21:11
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Каким знакам Зодиака в феврале прошлое постучится в двери — кто вспомнит бывших
Астрологический круг со знаками Зодиака. Фото: Pinterest
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В феврале некоторым представителям зодиакального созвездия следует приготовиться к тому, что им поступят новости из прошлого. Астрологи рассказали, в жизни каких знаков Зодиака в следующем месяце снова появятся бывшие или события, которые придется пережить еще раз.

Об этом рассказывает Spiritualify.

Читайте также:

Какие знаки Зодиака вернутся в прошлое в феврале

Телец

Представители этого знака постоянно пытаются бороться со своим прошлым, чтобы с легкостью идти в будущее. Прошлые отношения так сильно ударили по Тельцам, что они даже иногда думают над тем, чтобы простить своего партнера и возобновить отношения.

Желание рискнуть и решиться проиграть, когда терять уже нечего, может быть достаточно соблазнительным. Но астрологи советуют быть открытыми, чтобы углубить связь.

Символ знака Зодиака Телец
Символ знака Зодиака Телец. Фото иллюстративное: Freepik

Лев

Преимуществом этого знака Зодиака является то, что он умеет подстраиваться под разные события в жизни. В феврале люди под знаком Льва могут ощутить размышления о действиях бывшего партнера. Они захотят исправить то, что они наговорили в своих прошлых отношениях.

Астрологи советуют представителям этого знака выйти из собственной зоны комфорта и составить планы по отношениям. Львам не стоит быть импульсивными, как они привыкли, ведь так можно не достичь желаемых результатов.

Символ знака Зодиака Лев
Символ знака Зодиака Лев. Фото иллюстративное: Freepik

Дева

Люди, родившиеся под этим знаком, сегодня проходят тяжелую в эмоциональном плане фазу, особенно касательно бывшего партнера. В феврале Девы могут испытать серьезный эмоциональный стресс, а сложность чувств может заставить этих людей задуматься о восстановлении прошлых отношений.

Но астрологи советуют подумать, действительно ли им этого хочется и могут ли они снова запустить этого человека в свою жизнь. Важно задуматься над этим, чтобы понять, что будет для представителей Девы лучшим.

Символ знака Зодиака Дева
Символ знака Зодиака Дева. Фото иллюстративное: Freepik

Напомним, мы писали о том, какие знаки Зодиака начнут вести здоровый образ жизни в 2024 году.

Раньше мы рассказывали о том, какие знаки Зодиака в феврале обретут настоящее счастье в любви.

Также мы сообщали о том, каким знакам Зодиака удастся разбогатеть в феврале 2024 года.

гороскоп
Астрология
знаки Зодиака
февраль 2024

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

27 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

Актуальное по теме