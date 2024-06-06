Как группа крови родителей влияет на таланты детей — кто будет самым успешным

Девочка-художница рисует картину. Фото: depositphotos.com

Все родители мечтают, чтобы их ребенок был успешным, умным и развивал всевозможные таланты. Но, как показывают некоторые исследования ученых, не последнюю роль в талантливости и гениальности играет группа крови.

Так, ученые из Стэнфордского университета определили, как группа крови родителей влияет на способности детей и у кого рождаются самые талантливые малыши. Информация была опубликована на Thuvienpc.

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І группа крови

Как показал эксперимент, женщины с первой группой крови чаще всего рожают детей, имеющих природный дар. К примеру, хороший слух, помогающий развивать музыкальные таланты, умение хорошо чувствовать цвета и передавать их на холсте, талант к литературе и т.д. Также из таких детей вырастают успешные предприниматели, инженеры или строители.

Девочка читает книгу. Фото: istockphoto.com

ІІ группа крови

У ребенка, чьи родители имеют вторую группу крови, сильной стороной является склонность к критическому мышлению. Часто именно из таких личностей вырастают учёные, физики, разработчики новых технологий, программисты.

Дети играют детской лабораторией. Фото: shutterstock.com

ІІІ группа крови

У родителей с третьей группой крови, как правило, рождаются тонкие и чувственные натуры. Такие дети имеют способность к рисованию, танцам, пению, писательству, однако они тяжело переносят критику и нуждаются в поддержке.

Ребенок рисует в комнате. Фото: tutkit.com

IV группа крови

У родителей с четвертой группой крови рождаются лидеры и чемпионы. Из таких детей вырастают успешные спортсмены. Они способны занимать руководящие должности, умеют вести переговоры и убеждать людей.

Ребенок играет с мячом. Фото: google.com

Стоит заметить, что хотя ученые заметили некоторые закономерности, но вырастить действительно талантливого и гениального ребенка возможно, уделяя ему много внимания, воспитывая и давая должное образование. Заботьтесь о своих детях, поддерживайте и помогайте развивать таланты. И тогда вы вырастите действительно успешного человека, который будет вам благодарен.

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