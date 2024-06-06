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Секрет успіху — у батьків з якою групою крові народжуються найталановитіші діти

6 червня 2024 18:24
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Як група крові батьків впливає на таланти дітей — хто буде найуспішнішим
Дівчинка-художниця малює картину. Фото: depositphotos.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Усі батьки мріють, щоб їхня дитина була успішною, розумною та розвивала усілякі таланти. Але, як показують деякі дослідження науковців, не останню роль у талановитості та геніальності відіграє група крові

Так, вчені зі Стенфордського університету визначили, як група крові батьків впливає на здібності дітей та у кого народжується найталановитіша малеча. Інформацію було опубліковано на Thuvienpc

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І група крові 

Як показав експеримент, жінки з першою групою крові найчастіше народжують дітей, які мають природний дар. До прикладу, гарний слух, що допомагає розвивати музичні таланти, вміння гарно відчувати кольори та передавати їх на полотні, талант до літератури тощо. Також з таких дітей виростають успішні підприємці, інженери або будівельники. 

 

Як група крові батьків впливає на таланти дітей
Дівчинка читає книжку. Фото: istockphoto.com

ІІ група крові

У дитини, чиї батьки мають другу групу крові, сильною стороною є схильність до критичного мислення. Часто саме з таких особистостей виростають науковці, фізики, розробники нових технологій, програмісти. 

 

Як група крові батьків може вплинути на талант дітей — у кого народжуються найгеніальніші малюки
Діти граються дитячою лабораторією. Фото: shutterstock.com

ІІІ група крові

У батьків з третьою групою крові, як правило народжуються тонкі та чуттєві натури. Такі діти мають хист до малювання, танців, співу, письменництва, проте вони важко переносять критику та потребують підтримки.

 

У батьків з якою групою крові народжуються найталановитіші діти
Дитина малює у кімнаті. Фото: tutkit.com

 

ІV група крові

У батьків з четвертою групою крові народжуються лідери та чемпіони. З таких дітей виростають успішні спортсмени. Вони здатні займати керуючи посади, вміють вести переговори та переконувати людей.  

 

У батьків якої групи крові народжуються спортсмени
Дитина грається з м'ячем. Фото: google.com

Варто зауважити, що хоч вчені й помітили деякі закономірності, та виростити дійсно талановиту та геніальну дитину можливо, приділяючи їй багато уваги, виховуючи та надаючи належну освіту. Дбайте про своїх дітей, підтримуйте та допомагайте розвивати таланти. І тоді ви виростите дійсно успішну людину, яка буде вам вдячна. 

Раніше ми писали, хто ваш ідеальний партнер за групою крові.

Нагадаємо, ми розповідали, що група крові може розповісти про ваш характер. 

Також ділимося з вами цікавою інформацією, яка група крові була у Ісуса Христа і хто є Його нащадками. 

батьки
талант
група крові
успіх
діти

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