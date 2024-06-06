Як група крові батьків впливає на таланти дітей — хто буде найуспішнішим

Дівчинка-художниця малює картину. Фото: depositphotos.com

Усі батьки мріють, щоб їхня дитина була успішною, розумною та розвивала усілякі таланти. Але, як показують деякі дослідження науковців, не останню роль у талановитості та геніальності відіграє група крові.

Так, вчені зі Стенфордського університету визначили, як група крові батьків впливає на здібності дітей та у кого народжується найталановитіша малеча. Інформацію було опубліковано на Thuvienpc.

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І група крові

Як показав експеримент, жінки з першою групою крові найчастіше народжують дітей, які мають природний дар. До прикладу, гарний слух, що допомагає розвивати музичні таланти, вміння гарно відчувати кольори та передавати їх на полотні, талант до літератури тощо. Також з таких дітей виростають успішні підприємці, інженери або будівельники.

Дівчинка читає книжку. Фото: istockphoto.com

ІІ група крові

У дитини, чиї батьки мають другу групу крові, сильною стороною є схильність до критичного мислення. Часто саме з таких особистостей виростають науковці, фізики, розробники нових технологій, програмісти.

Діти граються дитячою лабораторією. Фото: shutterstock.com

ІІІ група крові

У батьків з третьою групою крові, як правило народжуються тонкі та чуттєві натури. Такі діти мають хист до малювання, танців, співу, письменництва, проте вони важко переносять критику та потребують підтримки.

Дитина малює у кімнаті. Фото: tutkit.com

ІV група крові

У батьків з четвертою групою крові народжуються лідери та чемпіони. З таких дітей виростають успішні спортсмени. Вони здатні займати керуючи посади, вміють вести переговори та переконувати людей.

Дитина грається з м'ячем. Фото: google.com

Варто зауважити, що хоч вчені й помітили деякі закономірності, та виростити дійсно талановиту та геніальну дитину можливо, приділяючи їй багато уваги, виховуючи та надаючи належну освіту. Дбайте про своїх дітей, підтримуйте та допомагайте розвивати таланти. І тоді ви виростите дійсно успішну людину, яка буде вам вдячна.

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