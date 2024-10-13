О чем предупреждают дорожные знаки в виде треугольников с двумя линиями

Знак сужения дороги. Фото иллюстративное: pdd.com.ua

Садиться за руль автомобиля стоит только внимательным и терпеливым людям, а освежить свои знания по правилам дорожного движения не помешает даже опытным водителям. Дело в том, что некоторые распространенные дорожные знаки настолько схожи между собой, что их легко перепутать. Речь идет о разновидностях красного треугольника с двумя линиями.

Как сообщило во вторник, 8 октября, издание Express.co.uk, об этом рассказала инструктор по вождению Энни Винтерберн.

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Скриншот видео с Tik Tok @theorytestpractice

Оба дорожных знака, которые могут сбить водителей с толку, имеют форму треугольников. Внутри них нарисованы две параллельные линии, сходящиеся к верхушке. Здесь и кроется разница: в одном треугольнике разрыв полностью закрывается, в другом сужается, но все же остается открытым.

"Этот знак (треугольник, в котором линии не замыкаются — Ред.) показывает вам две линии, и эти две линии сближаются. Это означает, что дорога сужается. Посмотрите, как широк путь здесь, и посмотрите, как широк здесь. Итак, этот знак предупреждает вас о том, что дорога сужается по обе стороны, в отличие от этого знака, где дорога будто смыкается", — отметила Энни Винтерберн.

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