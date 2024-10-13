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Что означает дорожный знак треугольник с линиями — ответ инструктора по вождению

13 октября 2024 07:03
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
О чем предупреждают дорожные знаки в виде треугольников с двумя линиями
Знак сужения дороги. Фото иллюстративное: pdd.com.ua
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

Садиться за руль автомобиля стоит только внимательным и терпеливым людям, а освежить свои знания по правилам дорожного движения не помешает даже опытным водителям. Дело в том, что некоторые распространенные дорожные знаки настолько схожи между собой, что их легко перепутать. Речь идет о разновидностях красного треугольника с двумя линиями.

Как сообщило во вторник, 8 октября, издание Express.co.uk, об этом рассказала инструктор по вождению Энни Винтерберн.

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Энни Винтерберн держит в руках похожие дорожные знаки
Скриншот видео с Tik Tok @theorytestpractice

Оба дорожных знака, которые могут сбить водителей с толку, имеют форму треугольников. Внутри них нарисованы две параллельные линии, сходящиеся к верхушке. Здесь и кроется разница: в одном треугольнике разрыв полностью закрывается, в другом сужается, но все же остается открытым.

"Этот знак (треугольник, в котором линии не замыкаются — Ред.) показывает вам две линии, и эти две линии сближаются. Это означает, что дорога сужается. Посмотрите, как широк путь здесь, и посмотрите, как широк здесь. Итак, этот знак предупреждает вас о том, что дорога сужается по обе стороны, в отличие от этого знака, где дорога будто смыкается", — отметила Энни Винтерберн.

Ранее мы рассказывали, что означают значки и символы на этикетках для одежды. Оказывается, что эти мелочи указывают на то, как правильно ухаживать за вещами, чтобы носить их как можно дольше.

Напомним, мольфар Максим Гордеев объяснил, что означают одинаковые цифры на часах. По его словам, такие совпадения цифр могут указывать на то, что Вселенная пытается передать человеку какое-либо сообщение. Также он добавил, что каждая комбинация цифр имеет определенное значение.

дороги дорожные знаки автомобиль водители правила дорожного движения

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