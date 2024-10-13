Про що попереджають дорожні знаки у вигляді трикутників із двома лініями

Знак звуження дороги. Фото ілюстративне: pdd.com.ua

Сідати за кермо автівки варто лише уважним і терплячим людям, а освіжити свої знання із правил дорожнього руху не завадить навіть досвідченим водіям. Річ у тім, що деякі поширені дорожні знаки настільки схожі між собою, що їх легко переплутати. Йдеться про різновиди червоного трикутника із двома лініями.

Як повідомило у вівторок, 8 жовтня, видання Express.co.uk, про це розповіла інструкторка з водіння Енні Вінтерберн.

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Які дорожні знаки у вигляді трикутників схожі зовні, однак мають різне значення

Скриншот відео з Tik Tok @theorytestpractice

Обидва дорожні знаки, які можуть збити водіїв із пантелику, мають форму трикутників. Усередині них намальовано дві паралельні лінії, які сходяться до верхівки. Тут і криється різниця: в одному трикутнику розрив повністю закривається, в іншому — звужується, але все ж таки залишається відкритим.

"Цей знак (трикутник, в якому лінії не замикаються. — Ред.) показує вам дві лінії, і ці дві лінії зближуються. Це означає, що дорога звужується. Подивіться, яка широка дорога тут, і подивіться, яка широка тут. Отже, цей знак попереджає вас про те, що дорога звужується з обох боків, на відміну від цього знаку, де дорога ніби змикається", — зазначила Енні Вінтерберн.

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