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Що означає дорожній знак трикутник із лініями — відповідь інструкторки з водіння

13 жовтня 2024 07:03
Чекарьова Марія - редактор
Про що попереджають дорожні знаки у вигляді трикутників із двома лініями
Знак звуження дороги. Фото ілюстративне: pdd.com.ua
Чекарьова Марія - редактор

Сідати за кермо автівки варто лише уважним і терплячим людям, а освіжити свої знання із правил дорожнього руху не завадить навіть досвідченим водіям. Річ у тім, що деякі поширені дорожні знаки настільки схожі між собою, що їх легко переплутати. Йдеться про різновиди червоного трикутника із двома лініями.

Як повідомило у вівторок, 8 жовтня, видання Express.co.uk, про це розповіла інструкторка з водіння Енні Вінтерберн.

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Енні Вінтерберн тримає в руках схожі дорожні знаки
Скриншот відео з Tik Tok @theorytestpractice

Обидва дорожні знаки, які можуть збити водіїв із пантелику, мають форму трикутників. Усередині них намальовано дві паралельні лінії, які сходяться до верхівки. Тут і криється різниця: в одному трикутнику розрив повністю закривається, в іншому — звужується, але все ж таки залишається відкритим.

"Цей знак (трикутник, в якому лінії не замикаються. — Ред.) показує вам дві лінії, і ці дві лінії зближуються. Це означає, що дорога звужується. Подивіться, яка широка дорога тут, і подивіться, яка широка тут. Отже, цей знак попереджає вас про те, що дорога звужується з обох боків, на відміну від цього знаку, де дорога ніби змикається", — зазначила Енні Вінтерберн.

Раніше ми розповідали, що означають значки та символи на етикетках для одягу. Виявляється, що ці дрібнички вказують на те, як правильно доглядати за речами, аби носити їх якомога довше.

Нагадаємо, мольфар Максим Гордєєв пояснив, що означають однакові цифри на годиннику. За його словами, такі співпадіння цифр можуть вказувати на те, що Всесвіт намагається передати людині якесь повідомлення. Також він додав, що кожна комбінація цифр має певне значення.

дороги дорожні знаки автомобіль водії правила дорожнього руху

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