Горят уши — медики назвали причины и дали советы

Женщина держится за ухо. Фото: depositphotos.com

Внезапное покраснение кожи лица, в частности ушей — распространенная проблема, не имеющая ничего общего с распространенной приметой, будто кто-то вас вспоминает. Медики уверены, что на самом деле "горящие уши" предвещают скорый визит к врачу.

Об этом пишет вебсайт Национальной службы здравоохранения Англии NHS.

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Покраснение кожи может вызывать стыд и влиять на вашу повседневную жизнь. Есть вещи, которые вы можете сделать, чтобы помочь остановить ее. Как помочь себе не краснеть.

Медики советуют:

расслабиться и выполнить дыхательные упражнения, которые помогут уменьшить стресс и тревогу;

сохранять прохладу, сняв слой одежды и выпив воды;

использовать макияж, который уменьшает покраснение кожи в стрессовых ситуациях, таких как собеседование или презентация.

Медики не советуют:

есть острую пищу, употреблять алкоголь и горячие напитки, если они вызывают покраснение.

Распространенные причины покраснения

Много разных вещей могут вызвать покраснение кожи лица и ушей. Часто это вызвано чувством смущения, жары или тревоги.

Иногда другие симптомы могут дать представление о причине покраснения.

Розацеа — частое покраснение лица, под кожей видны мелкие кровеносные сосуды, пятна.

Менопауза — приливы, ночная потливость, сухость влагалища, плохое настроение, снижение полового влечения.

Чрезмерное потоотделение — сильное потоотделение, особенно в подмышечных впадинах, на руках, ногах, лице и в паху.

Гиперактивность щитовидной железы — отек шеи, тревожность и раздражительность, перепады настроения, трудности со сном, усталость.

Некоторые лекарства также могут вызвать покраснение, поэтому стоит проверить побочные эффекты всех лекарств, которые вы принимаете, чтобы узнать, есть ли там покраснение или приливы крови.

Советы медиков

Если покраснение влияет на повседневную жизнь и человек считает, что покраснение может быть вызвано заболеванием или лекарствами, нужно обратиться к семейному врачу. Лечение покраснения зависит от его причины.

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