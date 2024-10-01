Горять вуха — медики назвали причини та дали поради

Жінка тримається за вухо. Фото: depositphotos.com

Раптове почервоніння шкіри обличчя, зокрема вух — поширена проблема, яка не має нічого спільного із поширеною прикметою, ніби то хтось вас згадує. Медики впевнені, що насправді "палаючі вуха" віщують швидкий візит до лікаря.

Про це пише вебсайт Національної служби охорони здоров'я Англії NHS.

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Почервоніння шкіри може викликати сором і впливати на ваше повсякденне життя. Є речі, які ви можете зробити, щоб допомогти зупинити її. Як допомогти собі не червоніти.

Медики радять:

розслабитися і виконати дихальні вправи, які допоможуть зменшити стрес і тривогу;

зберігати прохолоду, знявши шар одягу і випивши води;

використовувати макіяж, який зменшує почервоніння шкіри в стресових ситуаціях, таких як співбесіда або презентація.

Медики не радять:

їсти гостру їжу, вживати алкоголь і гарячі напої, якщо вони викликають почервоніння.

Поширені причини почервоніння

Багато різних речей можуть викликати почервоніння шкіри обличчя та вух. Часто це викликано почуттям збентеження, спеки або тривоги.

Іноді інші симптоми можуть дати уявлення про причину почервоніння.

Розацеа — часте почервоніння обличчя, під шкірою видно дрібні кровоносні судини, плями.

Менопауза — припливи, нічна пітливість, сухість піхви, поганий настрій, зниження статевого потягу.

Надмірне потовиділення — сильне потовиділення, особливо в пахвових западинах, на руках, ногах, обличчі та в паху.

Гіперактивність щитоподібної залози — набряк шиї, тривожність і дратівливість, перепади настрою, труднощі зі сном, втома.

Деякі ліки також можуть викликати почервоніння, тож варто перевірити побічні ефекти всіх ліків, які ви приймаєте, щоб дізнатися, чи є там почервоніння або припливи крові.

Поради медиків

Якщо почервоніння впливає на повсякденне життя та людина вважає, що почервоніння може бути спричинене захворюванням або ліками, треба звернутися до сімейного лікаря. Лікування почервоніння залежить від його причини.

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