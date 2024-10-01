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Що означає, коли "горять" вуха — вчені розкрили справжню причину явища

1 жовтня 2024 07:03
Галина Шподарева - редактор
Горять вуха — медики назвали причини та дали поради
Жінка тримається за вухо. Фото: depositphotos.com
Галина Шподарева - редактор

Раптове почервоніння шкіри обличчя, зокрема вух — поширена проблема, яка не має нічого спільного із поширеною прикметою, ніби то хтось вас згадує. Медики впевнені, що насправді "палаючі вуха" віщують швидкий візит до лікаря

Про це пише вебсайт Національної служби охорони здоров'я Англії NHS

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Почервоніння шкіри може викликати сором і впливати на ваше повсякденне життя. Є речі, які ви можете зробити, щоб допомогти зупинити її. Як допомогти собі не червоніти. 

Медики радять:

  • розслабитися і виконати дихальні вправи, які допоможуть зменшити стрес і тривогу;
  • зберігати прохолоду, знявши шар одягу і випивши води;
  • використовувати макіяж, який зменшує почервоніння шкіри в стресових ситуаціях, таких як співбесіда або презентація.

Медики не радять:

  • їсти гостру їжу, вживати алкоголь і гарячі напої, якщо вони викликають почервоніння.

Поширені причини почервоніння

Багато різних речей можуть викликати почервоніння шкіри обличчя та вух. Часто це викликано почуттям збентеження, спеки або тривоги. 

Іноді інші симптоми можуть дати уявлення про причину почервоніння.

  • Розацеа — часте почервоніння обличчя, під шкірою видно дрібні кровоносні судини, плями. 
  • Менопауза — припливи, нічна пітливість, сухість піхви, поганий настрій, зниження статевого потягу. 
  • Надмірне потовиділення — сильне потовиділення, особливо в пахвових западинах, на руках, ногах, обличчі та в паху. 
  • Гіперактивність щитоподібної залози — набряк шиї, тривожність і дратівливість, перепади настрою, труднощі зі сном, втома.

Деякі ліки також можуть викликати почервоніння, тож варто перевірити побічні ефекти всіх ліків, які ви приймаєте, щоб дізнатися, чи є там почервоніння або припливи крові.

Поради медиків

Якщо почервоніння впливає на повсякденне життя та людина вважає, що почервоніння може бути спричинене захворюванням або ліками, треба звернутися до сімейного лікаря. Лікування почервоніння залежить від його причини.

Нагадаємо, 29 вересня у світі відзначили День серця — аби привернути увагу всіх до серцево-судинних захворювань. І статистика доводить, що такі хвороби помолодшали. Серця у молоді болять не від почуттів, а від хвороб. Та і чек-ап свого здоров'я у кардіолога люди не звикли робити без причини, хоча варто. Навіть якщо ви не курите і не вживаєте алкоголь, це не запорука абсолютно ідеальної кардіограми. 

Як раніше писали Новини.LIVE, у суспільстві існує досить популярна думка про те, що алкоголь у невеликих дозах здатний зменшувати рівень стресу. Втім, на думку українського лікаря Євгена Комаровського, це не універсальне правило і зловживати ним точно не варто. 

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