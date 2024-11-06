Что такое газлайтинг - как спастись от психологической опасности

Мужчина и женщина ссорятся. Фото: Pexels

Газлайтинг является формой психологического манипулирования, где один человек заставляет другого сомневаться в своих ощущениях, восприятии реальности или воспоминаниях. Это может привести к тому, что жертва начинает терять уверенность и сомневаться в своем психическом состоянии.

Почему агрессор заставляет жертву сомневаться в адекватности своего восприятия реальности, пишет Psychology Today.

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Что такое газлайтинг

Термин "газлайтинг" происходит от пьесы 1938 года "Газовый свет" (Gas Light), где муж манипулирует своей женой, чтобы заставить ее думать, что она сходит с ума, в частности изменяя яркость газовых ламп и отрицая это.

Семья общается с психологом. Фото: Pexels

Как защититься от газлайтинга

Чтобы защититься от газлайтинга и сохранить свою уверенность и психическое здоровье можно использовать несколько стратегий:

1. Доверяйте своим ощущениям и воспоминаниям. Газлайтинг направлен на то, чтобы вынудить вас сомневаться в себе. Старайтесь сохранять веру в свои чувства и воспоминания. Ведение ежедневника может помочь зафиксировать реальные события и чувства.

2. Собирайте подтверждения. Если вы имеете дело с постоянным газлайтингом, может быть полезно записывать события или даже разговоры (если это разрешено законом) или сохранять переписку. Это поможет вам иметь объективные доказательства на случай, если манипулятор будет отрицать некоторые вещи.

3. Устанавливайте границы. Важно уметь сказать "нет" или "стоп", когда поведение становится токсичным. Вы не обязаны терпеть унижения или сомнения в вашей адекватности.

4. Обсудите ситуацию с доверяющими. Поговорите с друзьями или семьей, которым вы доверяете. Это может помочь взглянуть на ситуацию со стороны и получить поддержку.

5. Обратитесь к терапевту или консультанту. Специалисты по психическому здоровью могут помочь распознать газлайтинг, сохранить самооценку и научиться избегать дальнейших манипуляций.

6. Помните о своих ценностях. Понимание своих личных ценностей и уверенность в них могут помочь вам меньше поддаваться манипуляциям, поскольку вы будете более устойчивы к попытке заставить вас усомниться в себе.

Эти методы помогут постепенно противостоять газлайтингу, снизить его влияние и сохранить свою психологическую стабильность.

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