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Що таке газлайтинг і як від нього врятуватися

6 листопада 2024 07:03
Яна Катасонова - редактор
Яна Катасонова
редактор
Що таке газлайтинг — як врятуватись від психологічної небезпеки
Чоловік і жінка сваряться. Фото: Pexels
Яна Катасонова - редактор
Яна Катасонова
редактор

Газлайтинг є формою психологічного маніпулювання, де одна людина змушує іншу сумніватися у своїх відчуттях, сприйнятті реальності або спогадах. Це може призвести до того, що жертва починає втрачати впевненість та сумніватися у своєму психічному стані.

Чому агресор змушує жертву сумніватися в адекватності свого сприйняття реальності, пише Psychology Today.

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Що таке газлайтинг

Термін "газлайтинг" походить від п’єси 1938 року "Газове світло" (Gas Light), де чоловік маніпулює своєю дружиною, щоб змусити її думати, що вона божеволіє, зокрема змінюючи яскравість газових ламп і заперечуючи це.

Психология
Родина спілкується з психологом. Фото: Pexels

Як захиститися від газлайтингу

Щоб захиститися від газлайтингу та зберегти свою впевненість і психічне здоров’я, можна використовувати кілька стратегій:

1. Довіряйте своїм відчуттям і спогадам. Газлайтинг спрямований на те, щоб змусити вас сумніватися в собі. Намагайтеся зберігати віру в свої відчуття та спогади. Ведення щоденника може допомогти зафіксувати реальні події та почуття.

 2. Збирайте докази. Якщо ви маєте справу з постійним газлайтингом, може бути корисно записувати події або навіть розмови (якщо це дозволено законом) або зберігати листування. Це допоможе вам мати об’єктивні докази на випадок, якщо маніпулятор заперечуватиме певні речі.

 3. Встановлюйте межі. Важливо вміти сказати "ні" або "стоп", коли поведінка стає токсичною. Ви не зобов’язані терпіти приниження чи сумніви у вашій адекватності.

 4. Обговоріть ситуацію з тими, кому довіряєте. Поговоріть з друзями або сім’єю, яким ви довіряєте. Це може допомогти поглянути на ситуацію збоку та отримати підтримку.

 5. Зверніться до терапевта або консультанта. Фахівці з психічного здоров’я можуть допомогти розпізнати газлайтинг, зберегти самооцінку та навчитися уникати подальших маніпуляцій.

 6. Пам’ятайте про свої цінності. Розуміння своїх особистих цінностей та впевненість у них можуть допомогти вам менше піддаватися на маніпуляції, оскільки ви будете більш стійкими до спроби змусити вас засумніватися в собі.

Ці методи допоможуть поступово протистояти газлайтингу, зменшити його вплив і зберегти свою психологічну стабільність.

Раніше ми писали, що робити, якщо чоловік постійно лайкає фотографії та відеоролики інших жінок у соціальних мережах.

Також ми розповідали про те, як можна відповісти грубіянам, щоб вони більше так не робили.

психологія домашнє насильство жінки чоловіки відносини

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