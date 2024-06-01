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Что предвещает первый день лета — важные народные приметы на 1 июня 2024 года

1 июня 2024 06:44
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
1 июня 2024 года — какие существуют важные народные приметы в первый день лета
Девушка катается на велосипеде летом. Фото: pinterest.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Сегодня 1 июня — долгожданное начало лета. Каким будет новый сезон, чего ожидать от природы и погоды, будет ли богатый урожай, чтобы ответить на эти вопросы, наши предки обращались к народным приметам.

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Что предсказывает нам первый день лета — приметы по солнцу, небу и звездам

Чтобы узнать будущее лето, наши предки 1 июня обращали внимание на Солнце и небо, ночью смотрели на звезды и Луну:

  • Если Солнце 1 июня красное и садится во мгле — следует ждать засухи.
  • Если при закате небо розовое — жди хорошую погоду.
  • Перед восходом солнца появилось белое облако — день будет солнечным.
  • Утром чистое и ясное небо — к хорошему урожаю ржи.
  • Ясный млечный путь — на хорошую будущую погоду.
  • Звезды золотистые или бледно-розовые — в ближайшее время погода будет радовать.
  • У звезды яркий красный цвет — рожь будет наливаться.
  • Если утром радуга — ждите дождя.
  • Если 1 июня дождь — к большому урожаю льна.

 

Что предсказывает нам первый день лета — приметы по солнцу, небу и звездам
Летний пейзаж. Фото: istockphoto.com

Приметы первого дня лета по росе и туману

Если 1 июня вы встали очень рано, то утренний туман или роса могли рассказать вам о будущей погоде и урожае:

  • Если в первый день лета утром стелется туман, хороший урожай лесных грибов.
  • Обильная роса 1 июня обещает обильный урожай огородных культур.
  • Если утром много росы, погода будет жаркая и ясная.

 

1 июня 2024 года - какие существуют важные народные приметы в первый день лета
Бабочки в саду. Фото: depositphotos.com

Приметы первого дня лета по природе, растениям, птицам, рыбам и насекомым

  • Какая погода в первые три дня июня, таковым будет лето.
  • Если 1 июня сильно пахнут цветы и кукарекают петухи — ждите осадков.
  • В течение дня меняется погода — весь июнь будет изменчивым.
  • На небе облака, но цветы лютиков не закрылись — дождя не будет.
  • Рожь зацвела в первый летний день — будет хороший улов карпа.
  • Вечером высоко летают ласточки, а комары и мошки столбом вьются — следует ожидать хорошей погоды.
  • Бабки и бабочка-крапивница свободно летают — ждать жаркого лета.

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лето
суеверия
1 июня

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