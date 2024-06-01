1 июня 2024 года — какие существуют важные народные приметы в первый день лета

Что предвещает первый день лета — важные народные приметы на 1 июня 2024 года
1 июня 2024 06:44
Девушка катается на велосипеде летом. Фото: pinterest.com
Сегодня 1 июня — долгожданное начало лета. Каким будет новый сезон, чего ожидать от природы и погоды, будет ли богатый урожай, чтобы ответить на эти вопросы, наши предки обращались к народным приметам.
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Что предсказывает нам первый день лета — приметы по солнцу, небу и звездам
Чтобы узнать будущее лето, наши предки 1 июня обращали внимание на Солнце и небо, ночью смотрели на звезды и Луну:
- Если Солнце 1 июня красное и садится во мгле — следует ждать засухи.
- Если при закате небо розовое — жди хорошую погоду.
- Перед восходом солнца появилось белое облако — день будет солнечным.
- Утром чистое и ясное небо — к хорошему урожаю ржи.
- Ясный млечный путь — на хорошую будущую погоду.
- Звезды золотистые или бледно-розовые — в ближайшее время погода будет радовать.
- У звезды яркий красный цвет — рожь будет наливаться.
- Если утром радуга — ждите дождя.
- Если 1 июня дождь — к большому урожаю льна.
Приметы первого дня лета по росе и туману
Если 1 июня вы встали очень рано, то утренний туман или роса могли рассказать вам о будущей погоде и урожае:
- Если в первый день лета утром стелется туман, хороший урожай лесных грибов.
- Обильная роса 1 июня обещает обильный урожай огородных культур.
- Если утром много росы, погода будет жаркая и ясная.
Приметы первого дня лета по природе, растениям, птицам, рыбам и насекомым
- Какая погода в первые три дня июня, таковым будет лето.
- Если 1 июня сильно пахнут цветы и кукарекают петухи — ждите осадков.
- В течение дня меняется погода — весь июнь будет изменчивым.
- На небе облака, но цветы лютиков не закрылись — дождя не будет.
- Рожь зацвела в первый летний день — будет хороший улов карпа.
- Вечером высоко летают ласточки, а комары и мошки столбом вьются — следует ожидать хорошей погоды.
- Бабки и бабочка-крапивница свободно летают — ждать жаркого лета.
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