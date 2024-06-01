1 червня 2024 року — які існують важливі народні прикмети у перший день літа

Дівчина катається на велосипеді влітку. Фото: pinterest.com

Сьогодні 1 червня — довгоочікуваний початок літа. Яким буде новий сезон, що очікувати від природи та погоди, чи буде багатий врожай, — щоб відповісти на ці запитання, наші предки звертались до народних прикмет.

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Що віщує нам перший день літа — прикмети за сонцем, небом і зірками

Щоб дізнатися, яким буде майбутнє літо, наші предки 1 червня звертали увагу на Сонце та небо, вночі дивилися на зірки та Місяць:

Якщо Сонце 1 червня червоне і сідає в імлі — слід чекати посухи.

Якщо при заході сонця небо рожево — чекай на хорошу погоду.

Перед сходом сонця з’явилася біла хмара — день буде сонячним.

Вранці чисте і ясне небо — до гарного урожаю жита.

Ясний чумацький шлях — на гарну майбутню погоду.

Зірки золотисті або блідо-рожеві — найближчим часом погода буде радувати.

Зоря має яскравий червоний колір — жито буде наливатися.

Якщо вранці веселка — чекайте на дощ.

Якщо 1 червня дощить — до великого урожаю льону.

Літній пейзаж. Фото: istockphoto.com

Прикмети першого дня літа за росою і туманом

Якщо 1 червня ви встали дуже рано, то ранковий туман або ж роса могли розповісти вам про майбутню погоду та врожай:

Якщо у перший день літа вранці стелився туман, буде гарний врожай лісових грибів.

Рясна роса 1 червня обіцяє щедрий врожай городніх культур.

Якщо вранці багато роси, то погода буде спекотна і ясна.

Метелики у саду. Фото: depositphotos.com

Прикмети першого дня літа за природою, рослинами, птахами, рибами і комахами

Яка погода в перші три дні червня, таким буде літо.

Яка погода в перші три дні червня, таким буде літо. Якщо 1 червня с ильно пахнуть квіти та кукурікають півні — чекайте на опади.

ильно пахнуть квіти та кукурікають півні — чекайте на опади. Протягом дня часто змінюється погода — весь червень буде мінливим.

Протягом дня часто змінюється погода — весь червень буде мінливим. На небі хмари, але квіти жовтців не закрилися — дощу не буде.

На небі хмари, але квіти жовтців не закрилися — дощу не буде. Жито зацвіло у перший літній день — буде хороший улов коропа.

Жито зацвіло у перший літній день — буде хороший улов коропа. Ввечері високо літають ластівки, а комарі та мошки стовпом в’ються — слід чекати хорошої погоди.

Бабки та метелик-кропив’янка вільно літають — чекати спекотного літа.

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