1 червня 2024 року — які існують важливі народні прикмети у перший день літа

Що віщує нам перший день літа — важливі народні прикмети на 1 червня 2024 року
1 червня 2024 06:44
Дівчина катається на велосипеді влітку. Фото: pinterest.com
Сьогодні 1 червня — довгоочікуваний початок літа. Яким буде новий сезон, що очікувати від природи та погоди, чи буде багатий врожай, — щоб відповісти на ці запитання, наші предки звертались до народних прикмет.
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Що віщує нам перший день літа — прикмети за сонцем, небом і зірками
Щоб дізнатися, яким буде майбутнє літо, наші предки 1 червня звертали увагу на Сонце та небо, вночі дивилися на зірки та Місяць:
- Якщо Сонце 1 червня червоне і сідає в імлі — слід чекати посухи.
- Якщо при заході сонця небо рожево — чекай на хорошу погоду.
- Перед сходом сонця з’явилася біла хмара — день буде сонячним.
- Вранці чисте і ясне небо — до гарного урожаю жита.
- Ясний чумацький шлях — на гарну майбутню погоду.
- Зірки золотисті або блідо-рожеві — найближчим часом погода буде радувати.
- Зоря має яскравий червоний колір — жито буде наливатися.
- Якщо вранці веселка — чекайте на дощ.
- Якщо 1 червня дощить — до великого урожаю льону.
Прикмети першого дня літа за росою і туманом
Якщо 1 червня ви встали дуже рано, то ранковий туман або ж роса могли розповісти вам про майбутню погоду та врожай:
- Якщо у перший день літа вранці стелився туман, буде гарний врожай лісових грибів.
- Рясна роса 1 червня обіцяє щедрий врожай городніх культур.
- Якщо вранці багато роси, то погода буде спекотна і ясна.
Прикмети першого дня літа за природою, рослинами, птахами, рибами і комахами
- Яка погода в перші три дні червня, таким буде літо.
- Якщо 1 червня сильно пахнуть квіти та кукурікають півні — чекайте на опади.
- Протягом дня часто змінюється погода — весь червень буде мінливим.
- На небі хмари, але квіти жовтців не закрилися — дощу не буде.
- Жито зацвіло у перший літній день — буде хороший улов коропа.
- Ввечері високо літають ластівки, а комарі та мошки стовпом в’ються — слід чекати хорошої погоди.
- Бабки та метелик-кропив’янка вільно літають — чекати спекотного літа.
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