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Що віщує нам перший день літа — важливі народні прикмети на 1 червня 2024 року

1 червня 2024 06:44
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
1 червня 2024 року — які існують важливі народні прикмети у перший день літа
Дівчина катається на велосипеді влітку. Фото: pinterest.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Сьогодні 1 червня — довгоочікуваний початок літа. Яким буде новий сезон, що очікувати від природи та погоди, чи буде багатий врожай, — щоб відповісти на ці запитання, наші предки звертались до народних прикмет. 

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Що віщує нам перший день літа — прикмети за сонцем, небом і зірками

Щоб дізнатися, яким буде майбутнє літо, наші предки 1 червня звертали увагу на Сонце та небо, вночі дивилися на зірки та Місяць:

  • Якщо Сонце 1 червня червоне і сідає в імлі — слід чекати посухи. 
  • Якщо при заході сонця небо рожево — чекай на хорошу погоду. 
  • Перед сходом сонця з’явилася біла хмара — день буде сонячним. 
  • Вранці чисте і ясне небо — до гарного урожаю жита.
  • Ясний чумацький шлях — на гарну майбутню погоду.
  • Зірки золотисті або блідо-рожеві — найближчим часом погода буде радувати. 
  • Зоря має яскравий червоний колір — жито буде наливатися.
  • Якщо вранці веселка — чекайте на дощ.
  • Якщо 1 червня дощить — до великого урожаю льону.

 

Що віщує нам перший день літа — прикмети по сонцю, небу і зіркам
Літній пейзаж. Фото: istockphoto.com

Прикмети першого дня літа за росою і туманом

Якщо 1 червня ви встали дуже рано, то ранковий туман або ж роса могли розповісти вам про майбутню погоду та врожай:

  • Якщо у перший день літа вранці стелився туман, буде гарний врожай лісових грибів.
  • Рясна роса 1 червня обіцяє щедрий врожай городніх культур. 
  • Якщо вранці багато роси, то погода буде спекотна і ясна.

 

1 червня 2024 року — які існують важливі народні прикмети у перший день літа
Метелики у саду. Фото: depositphotos.com

Прикмети першого дня літа за природою, рослинами, птахами, рибами і комахами

  • Яка погода в перші три дні червня, таким буде літо.
  • Якщо 1 червня сильно пахнуть квіти та кукурікають півні — чекайте на опади.
  • Протягом дня часто змінюється погода — весь червень буде мінливим.
  • На небі хмари, але квіти жовтців не закрилися — дощу не буде.
  • Жито зацвіло у перший літній день — буде хороший улов коропа.
  • Ввечері високо літають ластівки, а комарі та мошки стовпом в’ються — слід чекати хорошої погоди. 
  • Бабки та метелик-кропив’янка вільно літають — чекати спекотного літа. 

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літо
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1 червня

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