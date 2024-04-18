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Скажите лишнему весу "нет" — 7 каш, которые помогают похудеть

18 апреля 2024 20:28
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Какие каши нужно есть, чтобы похудеть — ТОП-7 самых эффективных
Молодая девушка, которая ест кашу. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Тем, кто хочет быстро сбросить нежелательные лишние килограммы, врачи советуют добавить в свой рацион питания семь популярных каш. Они не только насытят организм необходимыми питательными веществами, но и защитят от лишнего веса.

Об этом сообщает Full Plate Living.

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Пшенная каша

Эта каша помогает убрать лишние килограммы и быстро растапливает жировые отложения. Она предотвращает развитие анемии, улучшает аппетит и нервную систему, а также укрепляет волосы, зубы и ногти. Врачи говорят, что постоянное употребление этой каши помогает за две недели избавиться от семи килограмм.

Пшенная каша
Пшенная каша, которая улучшает аппетит. Фото: Pinterest

Гречневая каша

Гречневая крупа содержит в своем составе витамины и железо, но ее лучше употреблять при ожирении.

Гречневая каша
Гречневая каша, которую лучше есть при ожирении. Фото: Pinterest

Пшеничная каша

Эта популярная крупа улучшает состояние здоровья кожи, ногтей и волос, а также укрепляет иммунную систему и снижает уровень холестерина в крови.

Пшеничная каша
Пшеничная каша, укрепляющая иммунитет. Фото: Pinterest

Овсяная каша

В состав этой каши входит самое большое количество растительной клетчатки, а еще она может разгонять метаболизм и ускорять процесс сброса лишних килограмм.

Овсяная каша
Овсяная каша, разгоняющая метаболизм. Фото: Pinterest

Кукурузная каша

Эта каша содержит низкий уровень калорий, помогает жирам быстро расщепляться и снижает уровень "плохого" холестерина. К тому же, ее можно употреблять людям, страдающим от аллергии.

Кукурузная каша
Кукурузная каша, снижающая уровень "плохого" холестерина. Фото: Pinterest

Перловая каша

Эта популярная каша способна хорошо очистить кишечник, а также вывести все шлаки и токсины из организма. К тому же, ее можно употреблять есть людям, страдающим от запоров.

Жемчужная каша
Перловая каша, которая очищает кишечник. Фото: Pinterest

Рисовая каша

Медики считают самым полезным именно бурый рис, который способен вывести шлаки из организма и насыщает его разными полезными витаминами и минералами.

Рисовая каша
Рисовая каша, выводящая шлаки из организма. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, какие продукты питания помогают укрепить ногти.

Ранее мы говорили о том, какие продукты питания способны улучшить зрение человека.

Также мы сообщали о том, какие продукты полезны для функционирования мозга.

здоровье
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каша

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