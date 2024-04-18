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Скажіть зайвій вазі "ні" — 7 каш, які допомагають схуднути

18 квітня 2024 20:28
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Які каші треба їсти, щоб схуднути — ТОП-7 найефективніших
Молода дівчина, яка їсть кашу. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Тим, хто хоче швидко скинути небажані зайві кілограми, лікарі радять додати до свого раціону харчування сім популярних каш. Вони не тільки наситять організм необхідними поживними речовинами, а й захистять від зайвої ваги.

Про це повідомляє Full Plate Living.

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Пшоняна каша

Ця каша допомагає прибрати зайві кілограми і швидко розтоплює жирові відкладення. Вона запобігає розвитку анемії, покращує апетит і нервову систему, а також зміцнює волосся, зуби і нігті. Лікарі кажуть, що постійне вживання цієї каши допомагає за два тижні позбутися семи кілограмів.

Пшенная каша
Пшоняна каша, яка покращує апетит. Фото: Pinterest

Гречана каша

Гречнева крупа має у своєму складі вітаміни і залізо, але її краще вживати при ожирінні. 

Гречневая каша
Гречана каша, яку краще їсти при ожирінні. Фото: Pinterest

Пшенична каша

Ця популярна крупа поліпшує стан здоров’я шкіри, нігтів і волосся, а також зміцнює імунну систему і знижує рівень холестерину в крові. 

Пшеничная каша
Пшенична каша, яка зміцнює імунітет. Фото: Pinterest

Вівсяна каша

До складу цієї каші входить найбільша кількість рослинної клітковини, а ще вона може розганяти метаболізм і прискорювати процес скидання зайвих кілограмів.

Овсяная каша
Вівсяна каша, яка розганяє метаболізм. Фото: Pinterest

Кукурудзяна каша

Ця каша містить низький рівень калорій, допомагає жирам швидко розщеплюватися і знижує рівень "поганого" холестерину. До того ж, її можна вживати людям, які страждають від алергії.

Кукурузная каша
Кукурудзяна каша, яка знижує рівень "поганого" холестерину. Фото: Pinterest

Перлова каша

Ця популярна каша здатна гарно очистити кишківник, а також вивести всі шлаки і токсини з організму. До того ж, її можна вживати їсти людям, які страждають від запорів. 

Перловая каша
Перлова каша, яка очищує кишківник. Фото: Pinterest

Рисова каша

Медики вважають найкориснішим саме бурий рис, який здатний вивести шлаки з організму і насичує його різними корисними вітамінами і мінералами. 

Рисовая каша
Рисова каша, яка виводить шлаки з організму. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, які продукти харчування допомагають зміцнити нігті. 

Раніше ми розповідали про те, які продукти харчування здатні покращити зір людини. 

Також ми повідомляли про те, які продукти є корисними для функціонування мозку. 

здоров'я
зайва вага
схуднення
каша

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