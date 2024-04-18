Які каші треба їсти, щоб схуднути — ТОП-7 найефективніших

Молода дівчина, яка їсть кашу. Фото: Freepik

Тим, хто хоче швидко скинути небажані зайві кілограми, лікарі радять додати до свого раціону харчування сім популярних каш. Вони не тільки наситять організм необхідними поживними речовинами, а й захистять від зайвої ваги.

Про це повідомляє Full Plate Living.

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Пшоняна каша

Ця каша допомагає прибрати зайві кілограми і швидко розтоплює жирові відкладення. Вона запобігає розвитку анемії, покращує апетит і нервову систему, а також зміцнює волосся, зуби і нігті. Лікарі кажуть, що постійне вживання цієї каши допомагає за два тижні позбутися семи кілограмів.

Пшоняна каша, яка покращує апетит. Фото: Pinterest

Гречана каша

Гречнева крупа має у своєму складі вітаміни і залізо, але її краще вживати при ожирінні.

Гречана каша, яку краще їсти при ожирінні. Фото: Pinterest

Пшенична каша

Ця популярна крупа поліпшує стан здоров’я шкіри, нігтів і волосся, а також зміцнює імунну систему і знижує рівень холестерину в крові.

Пшенична каша, яка зміцнює імунітет. Фото: Pinterest

Вівсяна каша

До складу цієї каші входить найбільша кількість рослинної клітковини, а ще вона може розганяти метаболізм і прискорювати процес скидання зайвих кілограмів.

Вівсяна каша, яка розганяє метаболізм. Фото: Pinterest

Кукурудзяна каша

Ця каша містить низький рівень калорій, допомагає жирам швидко розщеплюватися і знижує рівень "поганого" холестерину. До того ж, її можна вживати людям, які страждають від алергії.

Кукурудзяна каша, яка знижує рівень "поганого" холестерину. Фото: Pinterest

Перлова каша

Ця популярна каша здатна гарно очистити кишківник, а також вивести всі шлаки і токсини з організму. До того ж, її можна вживати їсти людям, які страждають від запорів.

Перлова каша, яка очищує кишківник. Фото: Pinterest

Рисова каша

Медики вважають найкориснішим саме бурий рис, який здатний вивести шлаки з організму і насичує його різними корисними вітамінами і мінералами.

Рисова каша, яка виводить шлаки з організму. Фото: Pinterest

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