Почему собака ложится на спину — значение и причины этого поведения

Собака лежит на спине. Иллюстративное фото: Shutterstock

Взрослые собаки спят по 11 часов в сутки, а продолжительность их сна зависит от разных факторов: питания, активности и самочувствия. Иногда животное может лечь в необычную для него позу — на спину.

Об этом пишет Daily Paws.

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Привычки собаки спать на спине не зависят от породы или возраста. Обычно они принимают такое положение, когда хотят охладиться.

Американский доктор ветеринарной медицины отметил, что собаки обмениваются теплом через лапы и положение на спине позволяет им охладиться.

"У собак потовых желез меньше, чем у людей, но те, что у них есть, в основном сосредоточены в лапах. Собачий пот выделяется именно там", — объяснил он.

Собака лежит на спине. Иллюстративное фото: Shutterstock

Кроме того, причина такого сна может свидетельствовать о том, что любимец чувствует себя в безопасности. Эта поза очень уязвима, и она показывает доверие и комфорт к человеку. Также животному просто может нравиться спать на спине.

Как известно, взрослые собаки в течение дня обычно спят по 11 часов, а маленькие даже до 18 часов.

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