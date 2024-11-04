Чому собака лягає на спину — значення та причини цієї поведінки

Cобака лежить на спині. Ілюстративне фото: Shutterstock

Дорослі собаки сплять по 11 годин на добу, а тривалість їхнього сну залежить від різних факторів: харчування, активності та самопочуття. Інколи тварина може лягти у незвичну для неї позу — на спину.

Про це пише Daily Paws.

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Чому собаки лягають на спину

Звички собаки спати на спині не залежать від породи чи віку. Зазвичай вони приймають таке положення, коли хочуть охолодитися.

Американський доктор ветеринарної медицини зазначив, що собаки обмінюються теплом через лапи і положення на спині дає їм змогу охолодитися.

"У собак потових залоз менше, аніж у людей, але ті, що у них є, в основному зосереджені в лапах. Собачий піт виділяється саме там", — пояснив він.

Cобака лежить на спині. Ілюстративне фото: Shutterstock

Крім того, причина такого сну може свідчити про те, що улюбленець почуває себе в безпеці. Ця поза є дуже вразливою, і вона показує довіру та комфорт до людини. Також тварині просто може подобатися спати на спині.

Як відомо, дорослі собаки протягом дня зазвичай сплять по 11 годин, а маленькі навіть до 18 годин.

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