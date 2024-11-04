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Собака лягає на спину — ветеринар пояснив, що це означає

4 листопада 2024 07:03
Євгенія Брюховецька - редактор
Чому собака лягає на спину — значення та причини цієї поведінки
Cобака лежить на спині. Ілюстративне фото: Shutterstock
Євгенія Брюховецька - редактор

Дорослі собаки сплять по 11 годин на добу, а тривалість їхнього сну залежить від різних факторів: харчування, активності та самопочуття. Інколи тварина може лягти у незвичну для неї позу — на спину.

Про це пише Daily Paws.

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Чому собаки лягають на спину

Звички собаки спати на спині не залежать від породи чи віку. Зазвичай вони приймають таке положення, коли хочуть охолодитися.

Американський доктор ветеринарної медицини зазначив, що собаки обмінюються теплом через лапи і положення на спині дає їм змогу охолодитися.

"У собак потових залоз менше, аніж у людей, але ті, що у них є, в основному зосереджені в лапах. Собачий піт виділяється саме там", — пояснив він.

Чому собака лежить на спині - пояснення
Cобака лежить на спині. Ілюстративне фото: Shutterstock

Крім того, причина такого сну може свідчити про те, що улюбленець почуває себе в безпеці. Ця поза є дуже вразливою, і вона показує довіру та комфорт до людини. Також тварині просто може подобатися спати на спині.

Як відомо, дорослі собаки протягом дня зазвичай сплять по 11 годин, а маленькі навіть до 18 годин.

Раніше стало відомо, чому собаки люблять облизувати людей.

Також Новини.LIVE писали про породи кішок, які можуть бути більш віддані, аніж собаки.

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