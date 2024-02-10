С Китайским Новым годом 2024 — искренние проза, стихи и яркие открытки

Сегодня мир отмечает Китайский Новый год 2024 — яркие и искренние поздравления
В эту субботу, 10 февраля, Украина вместе со всем миром отмечает большой праздник, символизирующий не только начало нового года, но и начало весны — Китайский Новый год 2024. Именно в этот день Зеленый Деревянный Дракон официально вступает в свои права, начиная цикл, который обязательно принесет нам счастье, успех и победу. Потому, обязательно поздравьте своих близких, родных, друзей и знакомых с этим ярким праздничным днем.
Новини.LIVE предлагает подборку самых искренних, ярких и оригинальных поздравлений в прозе, стихах и открытках.
С Китайским Новым годом 2024 — поздравления с праздником в стихах на украинском языке
Новий рік — чудове свято!
Зичу Вам добра багато,
Миру в домі й на землі,
І смачного на столі.
Хай приходять друзі в гості,
Щастя буде на порозі,
Здійснення бажань і мрій
Подарує рік Новий!
***
Полум'ям подує
Всю орду здує
Край наш вбереже
Мир нам принесе
Дракон цикл починає
Перемогу наближає!
Щасливого Китайського Нового року!
***
Я хочу привітати Вас
З Новим Роком, але Китайським!
Побажати хочу, друзі
Багато радості та щастя!
Нехай Китайський Новий Рік
Вам удачу принесе.
І здоров’я, і багато любові.
І, звичайно, краси!
***
Хай рік новий звеселяє,
На нові цілі наставляє.
Хай забере всі незгоди,
А подарує вам пригоди.
Хай щастя подарує,
Життя скоригує.
Хай завжди успіх жде,
До висот хай приведе.
***
Новий рік, Новий рік!
Щастя Вам на цілий рік,
Ще здоров’я і добра,
Хай святкує вся сім’я!
Будьте Ви завжди здорові,
Хай пригоди будуть нові,
Нові враження і люди,
Хай цей рік щасливим буде!
Щасливого Китайського Нового року!
***
Сотні тисяч феєрверків
Полетіли в небеса…
В цю ніч за всіма прикметами
Відбуваються чудеса.
Вас з Китайським Новим Роком
Від душі вітаю я!
Буде хай достаток в домі,
І збереться вся сім'я!
***
Хай щастить у новому році,
Буде радісним життя,
Щоб любов була шалена,
Аж до самозабуття!
І грошей, щоб було повно,
Вистачало, щоб на все,
Новий рік нехай удачу
З собою принесе!
***
Бажаю, щоб наступний рік
Найкращим роком став для тебе!
Хай щастя у душі горить,
Нехай привітним буде небо!
Хай кожен із наступних днів
Запам'ятається назавжди.
Подій чудових, добрих слів,
І почуттів яскравих, справжніх!
Поздравления с Китайским Новым годом 2024 в прозе
Поздравляю с Китайским Новым годом! Пусть праздник Дракона заполнит ваши сердца магией веры и надежды, придавая крылья вашим мечтам, а его огненное дыхание согреет ваши души светом счастья.
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Пусть сегодня разноцветные огни ярких фейерверков и новогодних хлопушек отпугнут все зло из вашего дома. Пусть теплые огоньки праздничных фонариков согревают ваши сердца и оберегают уют вашей жизни. Пусть огненный праздник Китайского Нового года принесет вам море впечатлений и магии! С праздником!
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Желаю процветания, пусть богатство и счастье наполняет ваш дом. С Китайским Новым годом!
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Поздравляю с наступлением Нового года по китайскому календарю. Пусть эта дата войдет в ваш дом радостными новостями, счастливыми событиями, запомнится яркими эмоциями и принесет с собой любовь, добро и удачу.
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Поздравляю с наступлением Китайского Нового года! Пусть этот праздник окончательно закрепит доброе начало года и все пожелания легко исполнятся! Будь здоров, счастлив и всегда готов к осуществлению мечты.
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Поздравляю с приходом Китайского Нового года. Пусть Зеленый Древесный Дракон принесет вам силу, мудрость и много невероятных событий, которые запомнятся на всю жизнь.
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Пусть Китайский Новый год доставит вам радость встречи и тепло улыбок, пусть ожидания оправдаются, а мечты сбудутся. Желаю, чтобы каждый шаг вашего путешествия в этом Новом году был заполнен теплом и добротой, а зеленый Дракон оберегал вас от всяких невзгод.
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Желаю, чтобы мифическое существо "Нянь" не забрало ваши материальные блага и удачу, а новое счастье поглотило и нейтрализовало все проблемы и неприятности. С Китайским Новым годом!
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С Днем Китайского Нового года! Пусть Зеленый Деревянный Дракон принесет вам много вдохновения и креативных идей, а каждый день будет полон радости и благодарности.
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Поздравляю вас с Китайским Новым годом и пожелать хочу толстых конвертов с деньгами, постоянного порядка и уюта в доме, добрых и веселых гостей, звенящего и громкого смеха, ярких и красочных фейерверков, несомненного достатка и обилия вкусной еды на столе. Пусть все будет хорошо!
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Добро пожаловать в год Дракона, года мудрости и ума! Пусть каждый ваш шаг будет направлен на достижение больших целей, а каждый день приносит новые возможности и надежды.
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Пусть Китайский Новый год 2024 откроет перед вами новые горизонты и принесет успех во всех начинаниях. Желаю, чтобы этот год был полон счастливых моментов, тепла и уюта в вашем доме.
С Китайским Новым годом 2024 — поздравления в ярких открытках
Видеопоздравление с Китайским Новым годом 2024
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