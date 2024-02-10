С Китайским Новым годом 2024 — искренние проза, стихи и яркие открытки

Празднование Китайского Нового года в Нью-Йорке. Фото: AP Photo/Craig Ruttle

В эту субботу, 10 февраля, Украина вместе со всем миром отмечает большой праздник, символизирующий не только начало нового года, но и начало весны — Китайский Новый год 2024. Именно в этот день Зеленый Деревянный Дракон официально вступает в свои права, начиная цикл, который обязательно принесет нам счастье, успех и победу. Потому, обязательно поздравьте своих близких, родных, друзей и знакомых с этим ярким праздничным днем.

Новини.LIVE предлагает подборку самых искренних, ярких и оригинальных поздравлений в прозе, стихах и открытках.

Читайте также:

С Китайским Новым годом 2024 — поздравления с праздником в стихах на украинском языке

Новий рік — чудове свято!

Зичу Вам добра багато,

Миру в домі й на землі,

І смачного на столі.

Хай приходять друзі в гості,

Щастя буде на порозі,

Здійснення бажань і мрій

Подарує рік Новий!

***

Полум'ям подує

Всю орду здує

Край наш вбереже

Мир нам принесе

Дракон цикл починає

Перемогу наближає!

Щасливого Китайського Нового року!

***

Я хочу привітати Вас

З Новим Роком, але Китайським!

Побажати хочу, друзі

Багато радості та щастя!

Нехай Китайський Новий Рік

Вам удачу принесе.

І здоров’я, і багато любові.

І, звичайно, краси!

***

Хай рік новий звеселяє,

На нові цілі наставляє.

Хай забере всі незгоди,

А подарує вам пригоди.

Хай щастя подарує,

Життя скоригує.

Хай завжди успіх жде,

До висот хай приведе.

***

Новий рік, Новий рік!

Щастя Вам на цілий рік,

Ще здоров’я і добра,

Хай святкує вся сім’я!

Будьте Ви завжди здорові,

Хай пригоди будуть нові,

Нові враження і люди,

Хай цей рік щасливим буде!

Щасливого Китайського Нового року!

***

Сотні тисяч феєрверків

Полетіли в небеса…

В цю ніч за всіма прикметами

Відбуваються чудеса.

Вас з Китайським Новим Роком

Від душі вітаю я!

Буде хай достаток в домі,

І збереться вся сім'я!

***

Хай щастить у новому році,

Буде радісним життя,

Щоб любов була шалена,

Аж до самозабуття!

І грошей, щоб було повно,

Вистачало, щоб на все,

Новий рік нехай удачу

З собою принесе!

***

Бажаю, щоб наступний рік

Найкращим роком став для тебе!

Хай щастя у душі горить,

Нехай привітним буде небо!

Хай кожен із наступних днів

Запам'ятається назавжди.

Подій чудових, добрих слів,

І почуттів яскравих, справжніх!

Празднование Китайского Нового года. Фото: mick haupt/unsplash

Поздравления с Китайским Новым годом 2024 в прозе

Поздравляю с Китайским Новым годом! Пусть праздник Дракона заполнит ваши сердца магией веры и надежды, придавая крылья вашим мечтам, а его огненное дыхание согреет ваши души светом счастья.

***

Пусть сегодня разноцветные огни ярких фейерверков и новогодних хлопушек отпугнут все зло из вашего дома. Пусть теплые огоньки праздничных фонариков согревают ваши сердца и оберегают уют вашей жизни. Пусть огненный праздник Китайского Нового года принесет вам море впечатлений и магии! С праздником!

***

Желаю процветания, пусть богатство и счастье наполняет ваш дом. С Китайским Новым годом!

***

Поздравляю с наступлением Нового года по китайскому календарю. Пусть эта дата войдет в ваш дом радостными новостями, счастливыми событиями, запомнится яркими эмоциями и принесет с собой любовь, добро и удачу.

***

Поздравляю с наступлением Китайского Нового года! Пусть этот праздник окончательно закрепит доброе начало года и все пожелания легко исполнятся! Будь здоров, счастлив и всегда готов к осуществлению мечты.

***

Поздравляю с приходом Китайского Нового года. Пусть Зеленый Древесный Дракон принесет вам силу, мудрость и много невероятных событий, которые запомнятся на всю жизнь.

***

Пусть Китайский Новый год доставит вам радость встречи и тепло улыбок, пусть ожидания оправдаются, а мечты сбудутся. Желаю, чтобы каждый шаг вашего путешествия в этом Новом году был заполнен теплом и добротой, а зеленый Дракон оберегал вас от всяких невзгод.

***

Желаю, чтобы мифическое существо "Нянь" не забрало ваши материальные блага и удачу, а новое счастье поглотило и нейтрализовало все проблемы и неприятности. С Китайским Новым годом!

***

С Днем Китайского Нового года! Пусть Зеленый Деревянный Дракон принесет вам много вдохновения и креативных идей, а каждый день будет полон радости и благодарности.

***

Поздравляю вас с Китайским Новым годом и пожелать хочу толстых конвертов с деньгами, постоянного порядка и уюта в доме, добрых и веселых гостей, звенящего и громкого смеха, ярких и красочных фейерверков, несомненного достатка и обилия вкусной еды на столе. Пусть все будет хорошо!

***

Добро пожаловать в год Дракона, года мудрости и ума! Пусть каждый ваш шаг будет направлен на достижение больших целей, а каждый день приносит новые возможности и надежды.

***

Пусть Китайский Новый год 2024 откроет перед вами новые горизонты и принесет успех во всех начинаниях. Желаю, чтобы этот год был полон счастливых моментов, тепла и уюта в вашем доме.

С Китайским Новым годом 2024 — поздравления в ярких открытках

Поздравление с Китайским Новым годом 2024. Изображение: Новини.LIVE

Поздравление с Китайским Новым годом 2024. Изображение: Новини.LIVE

Поздравление с Китайским Новым годом 2024. Изображение: Новини.LIVE

Поздравление с Китайским Новым годом 2024. Изображение: Новини.LIVE

Поздравление с Китайским Новым годом 2024. Изображение: Новини.LIVE

Поздравление с Китайским Новым годом 2024. Изображение: Новини.LIVE

Поздравление с Китайским Новым годом 2024. Изображение: Новини.LIVE

Поздравление с Китайским Новым годом 2024. Изображение: Новини.LIVE

Поздравление с Китайским Новым годом 2024. Изображение: Новини.LIVE

Поздравление с Китайским Новым годом 2024. Изображение: Новини.LIVE

Видеопоздравление с Китайским Новым годом 2024

Ранее мы писали, какие существуют традиции и обычаи празднования Китайского Нового года, как отмечают в Китае.

Напомним, мы делились календарем праздников на февраль 2024 года. Узнайте, что когда будут праздновать украинцы в последний месяц зимы.