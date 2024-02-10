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Сьогодні світ відзначає Китайський Новий рік 2024 — яскраві та щирі привітання

10 лютого 2024 06:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
З Китайським Новим роком 2024 — щирі проза, вірші та яскраві листівки
Святкування Китайського Нового року у Нью-Йорку. Фото: AP Photo/Craig Ruttle
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

У цю суботу, 10 лютого, Україна разом з усім світом відзначає велике свято, яке символізує не тільки початок нового року, а й початок весни, — Китайський Новий рік 2024. Саме цього дня Зелений Дерев'яний Дракон офіційно вступає у свої права, розпочинаючи цикл, що неодмінно принесе нам щастя, успіх та перемогу. Тож, обов'язково привітайте своїх близьких, рідних, друзів та знайомих з цим яскравим святковим днем. 

Новини.LIVE пропонує добірку найщиріших, найяскравіших та найоригінальніших привітань у прозі, віршах та листівках. 

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З Китайським Новим роком 2024 — привітання зі святом у віршах українською мовою

Новий рік — чудове свято!
Зичу Вам добра багато,
Миру в домі й на землі,
І смачного на столі.
Хай приходять друзі в гості,
Щастя буде на порозі,
Здійснення бажань і мрій
Подарує рік Новий!

***

Полум'ям подує
Всю орду здує
Край наш вбереже
Мир нам принесе
Дракон цикл починає
Перемогу наближає!
Щасливого Китайського Нового року!

***

Я хочу привітати Вас
З Новим Роком, але Китайським!
Побажати хочу, друзі
Багато радості та щастя!
Нехай Китайський Новий Рік
Вам удачу принесе.
І здоров’я, і багато любові.
І, звичайно, краси!

***

Хай рік новий звеселяє,
На нові цілі наставляє.
Хай забере всі незгоди,
А подарує вам пригоди.
Хай щастя подарує,
Життя скоригує.
Хай завжди успіх жде,
До висот хай приведе.

***

Новий рік, Новий рік!
Щастя Вам на цілий рік,
Ще здоров’я і добра,
Хай святкує вся сім’я!
Будьте Ви завжди здорові,
Хай пригоди будуть нові,
Нові враження і люди,
Хай цей рік щасливим буде!
Щасливого Китайського Нового року!

***

Сотні тисяч феєрверків
Полетіли в небеса…
В цю ніч за всіма прикметами
Відбуваються чудеса.
Вас з Китайським Новим Роком
Від душі вітаю я!
Буде хай достаток в домі,
І збереться вся сім'я!

***

Хай щастить у новому році,
Буде радісним життя,
Щоб любов була шалена,
Аж до самозабуття!
І грошей, щоб було повно,
Вистачало, щоб на все,
Новий рік нехай удачу
З собою принесе!

***

Бажаю, щоб наступний рік
Найкращим роком став для тебе!
Хай щастя у душі горить,
Нехай привітним буде небо!
Хай кожен із наступних днів
Запам'ятається назавжди.
Подій чудових, добрих слів,
І почуттів яскравих, справжніх!

 

Сьогодні світ відзначає Китайський Новий рік 2024 — яскраві та щирі привітання
Святкування Китайського Нового року. Фото: mick haupt/unsplash

Привітання з Китайським Новим роком 2024 у прозі 

Вітаю щиро з Китайським новим роком! Нехай свято Дракона заповнить ваші серця магією віри і надії, надаючи крила вашим мріям, а його вогняне дихання зігріє ваші душі світлом щастя.

***

Нехай сьогодні різнокольорові вогні яскравих феєрверків та новорічних хлопавок відлякають усе зло з вашого будинку. Нехай теплі вогники святкових ліхтариків зігрівають ваші серця та оберігають затишок вашого життя. Нехай вогняне свято Китайського Нового року принесе вам море вражень та магії! Зі святом!

***

Бажаю процвітання, нехай багатство та щастя наповнює ваш будинок. З Китайським Новим роком!

***

Вітаю з настанням Нового року за китайським календарем. Нехай ця дата увійде до вашої оселі радісними новинами, щасливими подіями, запам'ятається яскравими емоціями й принесе з собою любов, добро та удачу.

***

Вітаю з настанням Китайського Нового року! Нехай це свято остаточно закріпить добрий початок року та всі побажання легко виконаються! Будь здоровим, щасливим та завжди готовим до здійснення мрії.

***

Вітаю з приходом Китайського Нового року. Нехай Зелений Дерев'яний Дракон принесе вам силу, мудрість та багато неймовірних подій, що запам'ятаються на все життя.

***

Нехай Китайський Новий рік принесе вам радість зустрічі та тепло усмішок, нехай очікування виправдаються, а мрії збудуться. Бажаю, щоб кожен крок вашої подорожі у цьому Новому році був заповнений теплом і добротою, а зелений Дракон оберігав вас від усяких негараздів.

***

Бажаю, щоб міфічна істота "Нянь" не забрала ваші матеріальні блага та удачу, а нове щастя поглинуло та нейтралізувало всі негаразди та неприємності. З Китайським Новим роком!

***

З Днем Китайського Нового року! Нехай Зелений Дерев'яний Дракон принесе вам багато натхнення та креативних ідей, а кожен день буде сповнений радості та вдячності.

***

Вітаю вас з Китайським Новим роком і побажати хочу товстих конвертів з грошима, постійного порядку і затишку в домі, добрих і веселих гостей, дзвінкого і гучного сміху, яскравих і барвистих феєрверків, безсумнівного достатку і достатку смачної їжі на столі. Нехай усе буде якнайкраще!

***

Ласкаво просимо в рік Дракона, року мудрості та розуму! Нехай кожен ваш крок буде направлений до досягнення великих цілей, а кожен день приносить нові можливості і надії.

***

Нехай Китайський Новий рік 2024 відкриє перед вами нові горизонти та принесе успіх у всіх починаннях. Бажаю, щоб цей рік був сповнений щасливих моментів, тепла та затишку у вашому будинку.

З Китайським Новим роком 2024 — привітання у яскравих листівках

З Китайським новим роком 2024 — привітання у яскравих листівках
Привітання з Китайським Новим роком 2024. Зображення: Новини.LIVE
Привітання з Китайським новим роком 2024
Привітання з Китайським Новим роком 2024. Зображення: Новини.LIVE
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Привітання з Китайським Новим роком 2024. Зображення: Новини.LIVE
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Привітання з Китайським Новим роком 2024. Зображення: Новини.LIVE

Відеопривітання з Китайським новим роком 2024 

 

Раніше ми писали, які існують традиції та звичаї святкування Китайського Нового року, як святкують у Китаї. 

Нагадаємо, ми ділилися календарем свят на лютий 2024 року. Дізнайтеся, що та коли святкуватимуть українці в останній місяць зими. 

свята
привітання
листівки
вірші
Китайський Новий рік

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