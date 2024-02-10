З Китайським Новим роком 2024 — щирі проза, вірші та яскраві листівки

Святкування Китайського Нового року у Нью-Йорку. Фото: AP Photo/Craig Ruttle

У цю суботу, 10 лютого, Україна разом з усім світом відзначає велике свято, яке символізує не тільки початок нового року, а й початок весни, — Китайський Новий рік 2024. Саме цього дня Зелений Дерев'яний Дракон офіційно вступає у свої права, розпочинаючи цикл, що неодмінно принесе нам щастя, успіх та перемогу. Тож, обов'язково привітайте своїх близьких, рідних, друзів та знайомих з цим яскравим святковим днем.

Новини.LIVE пропонує добірку найщиріших, найяскравіших та найоригінальніших привітань у прозі, віршах та листівках.

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Новий рік — чудове свято!

Зичу Вам добра багато,

Миру в домі й на землі,

І смачного на столі.

Хай приходять друзі в гості,

Щастя буде на порозі,

Здійснення бажань і мрій

Подарує рік Новий!

***

Полум'ям подує

Всю орду здує

Край наш вбереже

Мир нам принесе

Дракон цикл починає

Перемогу наближає!

Щасливого Китайського Нового року!

***

Я хочу привітати Вас

З Новим Роком, але Китайським!

Побажати хочу, друзі

Багато радості та щастя!

Нехай Китайський Новий Рік

Вам удачу принесе.

І здоров’я, і багато любові.

І, звичайно, краси!

***

Хай рік новий звеселяє,

На нові цілі наставляє.

Хай забере всі незгоди,

А подарує вам пригоди.

Хай щастя подарує,

Життя скоригує.

Хай завжди успіх жде,

До висот хай приведе.

***

Новий рік, Новий рік!

Щастя Вам на цілий рік,

Ще здоров’я і добра,

Хай святкує вся сім’я!

Будьте Ви завжди здорові,

Хай пригоди будуть нові,

Нові враження і люди,

Хай цей рік щасливим буде!

Щасливого Китайського Нового року!

***

Сотні тисяч феєрверків

Полетіли в небеса…

В цю ніч за всіма прикметами

Відбуваються чудеса.

Вас з Китайським Новим Роком

Від душі вітаю я!

Буде хай достаток в домі,

І збереться вся сім'я!

***

Хай щастить у новому році,

Буде радісним життя,

Щоб любов була шалена,

Аж до самозабуття!

І грошей, щоб було повно,

Вистачало, щоб на все,

Новий рік нехай удачу

З собою принесе!

***

Бажаю, щоб наступний рік

Найкращим роком став для тебе!

Хай щастя у душі горить,

Нехай привітним буде небо!

Хай кожен із наступних днів

Запам'ятається назавжди.

Подій чудових, добрих слів,

І почуттів яскравих, справжніх!

Святкування Китайського Нового року. Фото: mick haupt/unsplash

Привітання з Китайським Новим роком 2024 у прозі

Вітаю щиро з Китайським новим роком! Нехай свято Дракона заповнить ваші серця магією віри і надії, надаючи крила вашим мріям, а його вогняне дихання зігріє ваші душі світлом щастя.

***

Нехай сьогодні різнокольорові вогні яскравих феєрверків та новорічних хлопавок відлякають усе зло з вашого будинку. Нехай теплі вогники святкових ліхтариків зігрівають ваші серця та оберігають затишок вашого життя. Нехай вогняне свято Китайського Нового року принесе вам море вражень та магії! Зі святом!

***

Бажаю процвітання, нехай багатство та щастя наповнює ваш будинок. З Китайським Новим роком!

***

Вітаю з настанням Нового року за китайським календарем. Нехай ця дата увійде до вашої оселі радісними новинами, щасливими подіями, запам'ятається яскравими емоціями й принесе з собою любов, добро та удачу.

***

Вітаю з настанням Китайського Нового року! Нехай це свято остаточно закріпить добрий початок року та всі побажання легко виконаються! Будь здоровим, щасливим та завжди готовим до здійснення мрії.

***

Вітаю з приходом Китайського Нового року. Нехай Зелений Дерев'яний Дракон принесе вам силу, мудрість та багато неймовірних подій, що запам'ятаються на все життя.

***

Нехай Китайський Новий рік принесе вам радість зустрічі та тепло усмішок, нехай очікування виправдаються, а мрії збудуться. Бажаю, щоб кожен крок вашої подорожі у цьому Новому році був заповнений теплом і добротою, а зелений Дракон оберігав вас від усяких негараздів.

***

Бажаю, щоб міфічна істота "Нянь" не забрала ваші матеріальні блага та удачу, а нове щастя поглинуло та нейтралізувало всі негаразди та неприємності. З Китайським Новим роком!

***

З Днем Китайського Нового року! Нехай Зелений Дерев'яний Дракон принесе вам багато натхнення та креативних ідей, а кожен день буде сповнений радості та вдячності.

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Вітаю вас з Китайським Новим роком і побажати хочу товстих конвертів з грошима, постійного порядку і затишку в домі, добрих і веселих гостей, дзвінкого і гучного сміху, яскравих і барвистих феєрверків, безсумнівного достатку і достатку смачної їжі на столі. Нехай усе буде якнайкраще!

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Ласкаво просимо в рік Дракона, року мудрості та розуму! Нехай кожен ваш крок буде направлений до досягнення великих цілей, а кожен день приносить нові можливості і надії.

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Нехай Китайський Новий рік 2024 відкриє перед вами нові горизонти та принесе успіх у всіх починаннях. Бажаю, щоб цей рік був сповнений щасливих моментів, тепла та затишку у вашому будинку.

З Китайським Новим роком 2024 — привітання у яскравих листівках

Привітання з Китайським Новим роком 2024. Зображення: Новини.LIVE

Привітання з Китайським Новим роком 2024. Зображення: Новини.LIVE

Привітання з Китайським Новим роком 2024. Зображення: Новини.LIVE

Привітання з Китайським Новим роком 2024. Зображення: Новини.LIVE

Привітання з Китайським Новим роком 2024. Зображення: Новини.LIVE

Привітання з Китайським Новим роком 2024. Зображення: Новини.LIVE

Привітання з Китайським Новим роком 2024. Зображення: Новини.LIVE

Привітання з Китайським Новим роком 2024. Зображення: Новини.LIVE

Привітання з Китайським Новим роком 2024. Зображення: Новини.LIVE

Привітання з Китайським Новим роком 2024. Зображення: Новини.LIVE

Відеопривітання з Китайським новим роком 2024

Раніше ми писали, які існують традиції та звичаї святкування Китайського Нового року, як святкують у Китаї.

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