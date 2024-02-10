З Китайським Новим роком 2024 — щирі проза, вірші та яскраві листівки

Сьогодні світ відзначає Китайський Новий рік 2024 — яскраві та щирі привітання
У цю суботу, 10 лютого, Україна разом з усім світом відзначає велике свято, яке символізує не тільки початок нового року, а й початок весни, — Китайський Новий рік 2024. Саме цього дня Зелений Дерев'яний Дракон офіційно вступає у свої права, розпочинаючи цикл, що неодмінно принесе нам щастя, успіх та перемогу. Тож, обов'язково привітайте своїх близьких, рідних, друзів та знайомих з цим яскравим святковим днем.
Новини.LIVE пропонує добірку найщиріших, найяскравіших та найоригінальніших привітань у прозі, віршах та листівках.
З Китайським Новим роком 2024 — привітання зі святом у віршах українською мовою
Новий рік — чудове свято!
Зичу Вам добра багато,
Миру в домі й на землі,
І смачного на столі.
Хай приходять друзі в гості,
Щастя буде на порозі,
Здійснення бажань і мрій
Подарує рік Новий!
***
Полум'ям подує
Всю орду здує
Край наш вбереже
Мир нам принесе
Дракон цикл починає
Перемогу наближає!
Щасливого Китайського Нового року!
***
Я хочу привітати Вас
З Новим Роком, але Китайським!
Побажати хочу, друзі
Багато радості та щастя!
Нехай Китайський Новий Рік
Вам удачу принесе.
І здоров’я, і багато любові.
І, звичайно, краси!
***
Хай рік новий звеселяє,
На нові цілі наставляє.
Хай забере всі незгоди,
А подарує вам пригоди.
Хай щастя подарує,
Життя скоригує.
Хай завжди успіх жде,
До висот хай приведе.
***
Новий рік, Новий рік!
Щастя Вам на цілий рік,
Ще здоров’я і добра,
Хай святкує вся сім’я!
Будьте Ви завжди здорові,
Хай пригоди будуть нові,
Нові враження і люди,
Хай цей рік щасливим буде!
Щасливого Китайського Нового року!
***
Сотні тисяч феєрверків
Полетіли в небеса…
В цю ніч за всіма прикметами
Відбуваються чудеса.
Вас з Китайським Новим Роком
Від душі вітаю я!
Буде хай достаток в домі,
І збереться вся сім'я!
***
Хай щастить у новому році,
Буде радісним життя,
Щоб любов була шалена,
Аж до самозабуття!
І грошей, щоб було повно,
Вистачало, щоб на все,
Новий рік нехай удачу
З собою принесе!
***
Бажаю, щоб наступний рік
Найкращим роком став для тебе!
Хай щастя у душі горить,
Нехай привітним буде небо!
Хай кожен із наступних днів
Запам'ятається назавжди.
Подій чудових, добрих слів,
І почуттів яскравих, справжніх!
Привітання з Китайським Новим роком 2024 у прозі
Вітаю щиро з Китайським новим роком! Нехай свято Дракона заповнить ваші серця магією віри і надії, надаючи крила вашим мріям, а його вогняне дихання зігріє ваші душі світлом щастя.
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Нехай сьогодні різнокольорові вогні яскравих феєрверків та новорічних хлопавок відлякають усе зло з вашого будинку. Нехай теплі вогники святкових ліхтариків зігрівають ваші серця та оберігають затишок вашого життя. Нехай вогняне свято Китайського Нового року принесе вам море вражень та магії! Зі святом!
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Бажаю процвітання, нехай багатство та щастя наповнює ваш будинок. З Китайським Новим роком!
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Вітаю з настанням Нового року за китайським календарем. Нехай ця дата увійде до вашої оселі радісними новинами, щасливими подіями, запам'ятається яскравими емоціями й принесе з собою любов, добро та удачу.
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Вітаю з настанням Китайського Нового року! Нехай це свято остаточно закріпить добрий початок року та всі побажання легко виконаються! Будь здоровим, щасливим та завжди готовим до здійснення мрії.
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Вітаю з приходом Китайського Нового року. Нехай Зелений Дерев'яний Дракон принесе вам силу, мудрість та багато неймовірних подій, що запам'ятаються на все життя.
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Нехай Китайський Новий рік принесе вам радість зустрічі та тепло усмішок, нехай очікування виправдаються, а мрії збудуться. Бажаю, щоб кожен крок вашої подорожі у цьому Новому році був заповнений теплом і добротою, а зелений Дракон оберігав вас від усяких негараздів.
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Бажаю, щоб міфічна істота "Нянь" не забрала ваші матеріальні блага та удачу, а нове щастя поглинуло та нейтралізувало всі негаразди та неприємності. З Китайським Новим роком!
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З Днем Китайського Нового року! Нехай Зелений Дерев'яний Дракон принесе вам багато натхнення та креативних ідей, а кожен день буде сповнений радості та вдячності.
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Вітаю вас з Китайським Новим роком і побажати хочу товстих конвертів з грошима, постійного порядку і затишку в домі, добрих і веселих гостей, дзвінкого і гучного сміху, яскравих і барвистих феєрверків, безсумнівного достатку і достатку смачної їжі на столі. Нехай усе буде якнайкраще!
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Ласкаво просимо в рік Дракона, року мудрості та розуму! Нехай кожен ваш крок буде направлений до досягнення великих цілей, а кожен день приносить нові можливості і надії.
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Нехай Китайський Новий рік 2024 відкриє перед вами нові горизонти та принесе успіх у всіх починаннях. Бажаю, щоб цей рік був сповнений щасливих моментів, тепла та затишку у вашому будинку.
З Китайським Новим роком 2024 — привітання у яскравих листівках
Відеопривітання з Китайським новим роком 2024
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