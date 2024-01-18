Фагот жестко разнес группу 5'nizza за ее позицию — нужны только деньги

Лидер группы "ТНМК" Фагот на интервью ТСН. Фото: скриншот с YouTube

Украинский певец и лидер группы "ТНМК" Фагот (Олег Михайлюта) дал откровенное интервью. Популярный исполнитель рассказал, что он думает об известной группе "5'nizza", которая, по его мнению, хочет заработать денег, поэтому работает на российскую аудиторию.

Об этом Фагот рассказал во время интервью ТСН в YouTube.

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Солист "ТНМК" вспомнил, как он ссорился с украинской группой "5'nizza", которой пытался донести правильную мысль. Эта группа, наоборот, утверждала, что у нее есть поклонники в России, которым она "несет благую весть".

Фагот отметил, что известная украинская группа делает это ради заработков, а не ради идеи.

"Мы ссорились… Мы пытались донести то, что все эти годы несем, а они — нет, они притворялись пришельцами, космополитами, которые типа: "Что ты такое говоришь? Моя аудитория в Питере, я несу им благую весть". Мне кажется, что больше люди идут за деньгами. Им на идею наср*ть, им нужны деньги, а там, конечно, денег много", — говорит Фагот.

Украинская группа "5'nizza" на своем выступлении. Фото: скриншот с YouTube

По словам певца, до начала полномасштабной войны в Украине группа "5'nizza" пыталась сделать вид, что ее это не касается. К тому же, Фагот рассказал, что он думает о человеке, который до сих пор ничего не осознает сейчас.

"До того, как Россия открылась и открыто начала уничтожать украинцев, они же до того пытались "их там нет, это они сами". А сейчас, когда все открылось, ты не скажешь, что все неоднозначно, все однозначно. Если ты сейчас все не осознаешь, ты или д*рак, или подлец", — также добавляет украинский артист.

Скандал с группой "5'nizza"

Недавно в сети появилась информация о том, что украинская группа "5'nizza" организовывает благотворительные концерты за границей с помощью россиян. Оказывается, компания ведет свои страницы в соцсетях на русском языке и организовывает концерты артистам страны-агрессора.

"Хотя промоутер и позиционирует себя как "международную команду", очевидно, что в ней есть россияне. Билеты на концерт "Пошлой Моллы" вообще можно оплатить сразу рублями", — отметили в Instagram.

Публикация со страницы "slukh.media". Фото: скриншот из Instagram

Доказательства сотрудничества группы "5'nizza" с россиянами. Фото: скриншот из Instagram

Информация о концерте "Пошлой Моллы" в Болгарии. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что украинский певец Фагот высказался о звездах, которые продолжают петь на русском.

Ранее мы рассказывали о том, что лидер группы "ТНМК" Фагот показал себя полностью обнаженным.

Также мы сообщали о том, что известный артист Фагот рассказал, как однажды избил Сергея Зверева.