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Соліст "ТНМК" Фагот засудив український гурт за виступи для росіян

18 січня 2024 18:27
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Фагот жорстко розніс гурт 5'nizza за його позицію — потрібні лише гроші
Лідер гурту "ТНМК" Фагот на інтерв'ю для ТСН. Фото: скриншот з YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Український співак і лідер гурту "ТНМК" Фагот (Олег Михайлюта) дав відверте інтерв’ю. Популярний виконавець розповів, що він думає про відомий гурт "5'nizza", який, за його думкою, хоче заробити грошей, тому працює на російську аудиторію.

Про це Фагот розповів під час інтерв’ю ТСН в YouTube.

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Фагот про гурт "5'nizza"

Соліст "ТНМК" згадав, як він сварився з українським гуртом "5'nizza", якому намагався донести правильну думку. Цей гурт, навпаки, стверджував, що в нього є шанувальники в Росії, яким він "несе добру звістку".

Фагот зазначив, що відомий український гурт робить це задля заробітків, не заради ідеї. 

"Ми сварилися… Ми намагалися донести те, що всі ці роки несемо, а вони — ні, вони вдавали із себе прибульців, космополітів, які типу: "Що ти таке говориш? Моя аудиторія в Пітері, я несу їм добру звістку". Мені здається, що більше люди йдуть за грошима. Їм на ідею ср*ти, їм потрібні гроші, а там, звісно, грошей багато", — каже Фагот.

Украинская группа "5'nizza"
Український гурт "5'nizza" на своєму виступі. Фото: скриншот з YouTube

За словами співака, до початку повномасштабної війни в Україні гурт "5'nizza" намагався зробити вигляд, що її це не стосується. До того ж, Фагот розповів, що він думає про людину, яка досі нічого не усвідомлює зараз.

"До того, як Росія відкрилася і відкрито почала знищувати українців, вони ж до того намагалися "їх там немає, це вони самі". А зараз, коли все відкрилося, ти не скажеш, що все неоднозначно, все однозначно. Якщо ти зараз все не усвідомлюєш, ти або д*рак, або негідник", — також додає український артист.

Скандал із гуртом "5'nizza"

Нещодавно в мережі з’явилася інформація стосовно того, що український гурт "5'nizza" організовує благодійні концерти за кордоном за допомогою росіян. Виявляється, компанія веде свої сторінки в соцмережах російською мовою і організовує концерти артистам країни-агресорки.

"Хоч промоутер і позиціонує себе як "міжнародну команду", очевидно, що у ній є росіяни. Квитки на концерт "Пошлой Молли" взагалі можна оплатити одразу рублями", — зазначили в Instagram.

Публікація зі сторінки "slukh.media"
Публікація зі сторінки "slukh.media". Фото: скриншот з Instagram
Публікація зі сторінки "slukh.media"
Докази співпраці гурту "5'nizza" з росіянами. Фото: скриншот з Instagram
Публікація зі сторінки "slukh.media"
Інформація про концерт "Пошлой Молли" в Болгарії. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що український співак Фагот висловився про зірок, які продовжують співати російською. 

Раніше ми розповідали про те, що лідер гурту "ТНМК" Фагот показав себе повністю оголеним. 

Також ми повідомляли про те, що відомий артист Фагот розповів, як одного разу побив Сергія Звєрєва. 

Фагот
шоу-бізнес
ТНМК
5'nizza

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