Почему нельзя долго спать на выходных — причины

Мужчина, который сладко спит в постели. Фото: Men Today

Медики выяснили, что долгое высыпание по выходным очень вредно для здоровья человека. Дело в том, что люди, которые рано встают по будням, а по выходным пытаются дольше поспать утром, более склонны к возникновению инсульта и ожирения.

Об этом сообщает BBC News.

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Те, кто долго спит на выходных, могут резко добавить лишние килограммы к своему весу и даже пострадать от инсульта. Дело в том, что кишечник этих людей имеет меньшее количество полезных бактерий и много вредных, поэтому и возникает этот риск возникновения проблем со здоровьем.

Эксперты по питанию провели специальное исследование, в котором участвовало более тысячи человек. В результате опыта медики выяснили, что увеличение количества плохих бактерий в кишечнике возникает из-за так называемого джетлага, то есть, из-за привычки спать дольше на выходных после рабочих будней.

Женщина, спящая в маске для сна. Фото: Medium

По словам специалиста по питанию Кейт Бермингем, ухудшение состояния микробиомы кишечника возникает из-за вредной диеты. Она рассказала, что происходит с рационом питания людей, любящих дольше поспать в субботу и воскресенье.

Как меняется рацион любителей поспать

Медик утверждает, что любящие поспать утром на выходных на 16% чаще употребляют чипсы, картофель и сладкую пищу. В то же время, в рационе любителей поспать на выходных все реже можно встретить орехи, фрукты и овощи.

Человек, который спит в постели. Фото: Freepik

"Плохое качество сна влияет на выбор, и люди жаждут пищи с высоким содержанием углеводов или сахара", — утверждает автор исследования, врач Кейт Бермингем.

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