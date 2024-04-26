Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Life arrow Дело может дойти до инсульта — почему спать долго на выходных вредно arrow

Дело может дойти до инсульта — почему спать долго на выходных вредно

26 апреля 2024 03:22
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Почему нельзя долго спать на выходных — причины
Мужчина, который сладко спит в постели. Фото: Men Today
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Медики выяснили, что долгое высыпание по выходным очень вредно для здоровья человека. Дело в том, что люди, которые рано встают по будням, а по выходным пытаются дольше поспать утром, более склонны к возникновению инсульта и ожирения.

Об этом сообщает BBC News.

Читайте также:

Почему долгий сон по выходным вреден

Те, кто долго спит на выходных, могут резко добавить лишние килограммы к своему весу и даже пострадать от инсульта. Дело в том, что кишечник этих людей имеет меньшее количество полезных бактерий и много вредных, поэтому и возникает этот риск возникновения проблем со здоровьем.

Эксперты по питанию провели специальное исследование, в котором участвовало более тысячи человек. В результате опыта медики выяснили, что увеличение количества плохих бактерий в кишечнике возникает из-за так называемого джетлага, то есть, из-за привычки спать дольше на выходных после рабочих будней.

Женщина, спящая в маске для сна.
Женщина, спящая в маске для сна. Фото: Medium

По словам специалиста по питанию Кейт Бермингем, ухудшение состояния микробиомы кишечника возникает из-за вредной диеты. Она рассказала, что происходит с рационом питания людей, любящих дольше поспать в субботу и воскресенье.

Как меняется рацион любителей поспать

Медик утверждает, что любящие поспать утром на выходных на 16% чаще употребляют чипсы, картофель и сладкую пищу. В то же время, в рационе любителей поспать на выходных все реже можно встретить орехи, фрукты и овощи.

Мужчина, который спит в постели
Человек, который спит в постели. Фото: Freepik

"Плохое качество сна влияет на выбор, и люди жаждут пищи с высоким содержанием углеводов или сахара", — утверждает автор исследования, врач Кейт Бермингем.

Напомним, мы писали о том, какие части жареной курицы ни в коем случае нельзя употреблять.

Ранее мы рассказывали о том, какие продукты с большим содержанием жира действительно полезны.

Также мы сообщали о том, почему врачи рекомендуют заваривать чай из лавровых листьев.

здоровье
сон
ожирение
инсульт

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри