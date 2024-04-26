Чому не можна довго спати на вихідних — причини

Чоловік, який солодко спить у ліжку. Фото: Men Today

Медики з’ясували, що довге висипання по вихідних є дуже шкідливим для здоров'я людини. Справа в тому, що люди, які рано встають по буднях, а по вихідних намагаються довше поспати зранку, є більш схильними до виникнення інсульту і ожиріння.

Про це повідомляє BBC News.

Читайте також:

Чому довгий сон по вихідних є шкідливим

Ті, хто довго спить на вихідних, можуть різко додати зайвих кілограмів до своєї ваги і навіть постраждати від інсульту. Справа в тому, що кишківник цих людей має меншу кількість корисних бактерій і багато шкідливих, через що і виникає цей ризик виникнення проблем зі здоров’ям.

Експерти з харчування провели спеціальне дослідження, в якому брала участь понад одна тисяча людей. В результаті досліду медики з’ясували, що збільшення кількості поганих бактерій у кишківнику виникає через так званий джетлаг, тобто, через звичку спати довше на вихідних після робочих буднів.

Жінка, яка спить в масці для сну. Фото: Medium

За словами фахівчині з харчування Кейт Бермінгем, погіршення стану мікробіоми кишківника виникає через шкідливу дієту. Вона розповіла, що відбувається з раціоном харчування людей, які люблять довше поспати в суботу і неділю.

Як змінюється раціон любителів поспати

Медикиня стверджує, що ті, хто любить поспати зранку на вихідних, на 16% частіше вживають чіпси, картоплю і солодку їжу. Водночас, в раціоні любителів поспати на вихідних дедалі рідше можна зустріти горіхи, фрукти і овочі.

Чоловік, який спить у ліжку. Фото: Freepik

"Погана якість сну впливає на вибір, і люди жадають їжі з високим вмістом вуглеводів або цукру", — стверджує авторка дослідження, лікарка Кейт Бермінгем.

Нагадаємо, ми писали про те, які частини смаженої курки в жодному разі не можна вживати.

Раніше ми розповідали про те, які продукти з великим вмістом жиру насправді є корисними.

Також ми повідомляли про те, чому лікарі рекомендують заварювати чай з лаврового листя.