Чому не можна довго спати на вихідних — причини

Справа може дійти до інсульту — чому спати довго на вихідних шкідливо
Медики з’ясували, що довге висипання по вихідних є дуже шкідливим для здоров'я людини. Справа в тому, що люди, які рано встають по буднях, а по вихідних намагаються довше поспати зранку, є більш схильними до виникнення інсульту і ожиріння.
Про це повідомляє BBC News.
Чому довгий сон по вихідних є шкідливим
Ті, хто довго спить на вихідних, можуть різко додати зайвих кілограмів до своєї ваги і навіть постраждати від інсульту. Справа в тому, що кишківник цих людей має меншу кількість корисних бактерій і багато шкідливих, через що і виникає цей ризик виникнення проблем зі здоров’ям.
Експерти з харчування провели спеціальне дослідження, в якому брала участь понад одна тисяча людей. В результаті досліду медики з’ясували, що збільшення кількості поганих бактерій у кишківнику виникає через так званий джетлаг, тобто, через звичку спати довше на вихідних після робочих буднів.
За словами фахівчині з харчування Кейт Бермінгем, погіршення стану мікробіоми кишківника виникає через шкідливу дієту. Вона розповіла, що відбувається з раціоном харчування людей, які люблять довше поспати в суботу і неділю.
Як змінюється раціон любителів поспати
Медикиня стверджує, що ті, хто любить поспати зранку на вихідних, на 16% частіше вживають чіпси, картоплю і солодку їжу. Водночас, в раціоні любителів поспати на вихідних дедалі рідше можна зустріти горіхи, фрукти і овочі.
"Погана якість сну впливає на вибір, і люди жадають їжі з високим вмістом вуглеводів або цукру", — стверджує авторка дослідження, лікарка Кейт Бермінгем.
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