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Тест на уровень IQ для настоящих гениев — попробуйте ответить на три вопроса

8 июня 2024 07:24
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Непростой тест на уровень IQ — ответьте на 3 вопроса
Мужчина, решающий тест. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик придумал кратчайший тест на проверку уровня интеллекта. Эти загадки может решить только самый гениальный человек, поэтому не теряйте время и айда проверять свой уровень IQ.

Тест представили на The Mirror.

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Тест на уровень IQ — вопросы

Ученые провели интересное исследование, в котором приняло участие более трех тысяч человек. В результате эксперимента только 17% правильно решили загадки профессора.

Молодая девушка в глазках у тетрада
Молодая девушка в очках возле тетради. Фото: Forbes

Если вы думаете, что можете смело войти в эти проценты настоящих гениев, попробуйте решить следующие загадки:

  1. Бита и мяч вместе стоят один доллар и десять центов, а стоимость биты на один доллар больше стоимости мяча. Сколько стоит мяч?
  2. Пять машин изготовляют пять вещей за пять минут. Сколько нужно минут 100 машинам на изготовление 100 вещей?
  3. На озере растет кувшинка. Ежедневно его количество удваивается, поэтому через 48 дней оно полностью покроет воду. За сколько дней кувшинка покроет половину озера?

Тест на уровень IQ — правильные ответы

Профессор считает, что тест очень хитрый, ведь сначала человек находит неверный ответ и только тот, кто сможет его подавить, способен правильно ответить на вопросы. Итак, объяснение следующее:

  1. Предположим, что мяч — это Х, тогда бита — это Х+1. Из этого следует следующее уравнение:
  • Х+Х+1=1,1
  • 2Х=0,1
  • Х=0,05

То есть, правильный ответ — стоимость мяча составляет пять центов.

  1. Согласно условиям задания, каждая машина тратит на изготовление вещей пять минут, то есть, 100 машин изготовит 100 вещей за эти пять минут.
  2. Поскольку количество кувшинок ежедневно удваивается, значит, до этого их было в два раза меньше. Поэтому половину озера кувшинки покроют на 47-й день.

Напомним, мы писали об интересном тесте, в котором нужно правильно ответить на десять вопросов.

Раньше мы рассказывали о тяжелой оптической иллюзии, где нужно найти букву за 15 секунд.

Также мы сообщали о том, как можно проверить свой темперамент по визуальному тесту.

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