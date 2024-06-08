Непростой тест на уровень IQ — ответьте на 3 вопроса

Тест на уровень IQ для настоящих гениев — попробуйте ответить на три вопроса
Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик придумал кратчайший тест на проверку уровня интеллекта. Эти загадки может решить только самый гениальный человек, поэтому не теряйте время и айда проверять свой уровень IQ.
Тест представили на The Mirror.
Тест на уровень IQ — вопросы
Ученые провели интересное исследование, в котором приняло участие более трех тысяч человек. В результате эксперимента только 17% правильно решили загадки профессора.
Если вы думаете, что можете смело войти в эти проценты настоящих гениев, попробуйте решить следующие загадки:
- Бита и мяч вместе стоят один доллар и десять центов, а стоимость биты на один доллар больше стоимости мяча. Сколько стоит мяч?
- Пять машин изготовляют пять вещей за пять минут. Сколько нужно минут 100 машинам на изготовление 100 вещей?
- На озере растет кувшинка. Ежедневно его количество удваивается, поэтому через 48 дней оно полностью покроет воду. За сколько дней кувшинка покроет половину озера?
Тест на уровень IQ — правильные ответы
Профессор считает, что тест очень хитрый, ведь сначала человек находит неверный ответ и только тот, кто сможет его подавить, способен правильно ответить на вопросы. Итак, объяснение следующее:
- Предположим, что мяч — это Х, тогда бита — это Х+1. Из этого следует следующее уравнение:
- Х+Х+1=1,1
- 2Х=0,1
- Х=0,05
То есть, правильный ответ — стоимость мяча составляет пять центов.
- Согласно условиям задания, каждая машина тратит на изготовление вещей пять минут, то есть, 100 машин изготовит 100 вещей за эти пять минут.
- Поскольку количество кувшинок ежедневно удваивается, значит, до этого их было в два раза меньше. Поэтому половину озера кувшинки покроют на 47-й день.
Напомним, мы писали об интересном тесте, в котором нужно правильно ответить на десять вопросов.
Раньше мы рассказывали о тяжелой оптической иллюзии, где нужно найти букву за 15 секунд.
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