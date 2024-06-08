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Тест на рівень IQ для справжніх геніїв — спробуйте відповісти на 3 запитання

8 червня 2024 07:24
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Непростий тест на рівень IQ — дайте відповідь на 3 запитання
Чоловік, який вирішує тест. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Професор Массачусетського технологічного інституту Шейн Фредерік придумав найкоротший тест на перевірку рівня інтелекту. Ці загадки може вирішити лише найгеніальніша людина, тому не втрачайте час і гайда перевіряти свій рівень IQ.

Тест представили на The Mirror.

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Тест на рівень IQ — питання

Вчені провели цікаве дослідження, в якому взяло участь понад три тисячі людей. В результаті експерименту лише 17% правильно розв’язали загадки професора.

Молодая девушка в очках возле тетради
Молода дівчина в окулярах біля зошиту. Фото: Forbes

Якщо ви вважаєте, що можете сміливо увійти в ці відсотки справжніх геніїв, спробуйте вирішити наступні загадки: 

  1. Біта і м’яч разом коштують один долар і десять центів, а вартість біти на один долар більша за вартість м’яча. Скільки коштує м’яч?
  2. П’ять машин виготовляють п’ять речей за п’ять хвилин. Скільки потрібно хвилин 100 машинам на виготовлення 100 речей?
  3. На озері росте латаття. Щодня його кількість подвоюється, тому за 48 днів воно повністю покриє воду. За скільки днів латаття покриє половину озера?

Тест на рівень IQ — правильні відповіді

Професор вважає, що тест є дуже хитрим, адже спочатку людина знаходить невірну відповідь і тільки той, хто зможе її подавити, здатний правильно відповісти на питання. Отже, пояснення наступне:

  1. Припустимо, що м’яч — це Х, тоді біта — це Х+1. З цього випливає наступне рівняння: 
  • Х+Х+1=1,1
  • 2Х=0,1
  • Х=0,05

Тобто правильна відповідь — вартість м’яча становить п’ять центів.

  1. Відповідно до умов завдання, кожна машина витрачає на виготовлення речей п’ять хвилин, тобто, 100 машин виготовить 100 речей за ці п’ять хвилин.
  2. Оскільки кількість латаня щодня подвоюється, значить, до цього його було в два рази менше. Тому половину озера латаття покриє на 47-й день.

Нагадаємо, ми писали про цікавий тест, в якому потрібно правильно відповісти на десять запитань. 

Раніше ми розповідали про важку оптичну ілюзію, де потрібно знайти літеру за 15 секунд.

Також ми повідомляли про те, як можна перевірити свій темперамент за візуальним тестом.

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