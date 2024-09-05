Сложная оптическая иллюзия — найдите шесть палаток, отличающихся от других

Тест на внимательность — найдите шесть палаток, отличающихся от других
5 сентября 2024 06:00
Где неправильные палатки? Рисунок: Mecca Games
На рисунке изображено 30 палаток, подавляющее большинство из них одинаковы. Но есть шесть палаток, которые отличаются от других — найдите их за 20 секунд.
Задание предложила The Sun.
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Оптическая иллюзия "Палатки"
Британская компания Mecca Games создала сложную головоломку "ищи и найди" после того, как заметила резкий рост количества поисковых запросов Google для кемпинговых палаток.
Палатка в верхнем левом углу выделяется своими белыми деталями, но остальные пять найти нелегко.
Плюсы головоломок и оптических иллюзий
- Они не только развлекают, но и проливают свет на то, как мозг интерпретирует визуальные данные.
- Регулярно тренируя мозг человек улучшает способность сосредотачиваться и наблюдать за деталями.
- Исследования показали, что люди, регулярно испытывающие себя с помощью оптических иллюзий и головоломок, значительно улучшают навыки решения проблем, концентрации и внимания.
- Улучшение концентрации и внимания может помочь предотвратить ухудшение когнитивных функций в пожилом возрасте.
Нашли все шесть палаток? Проверьте решение ниже.
Правильный ответ
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