Сложная оптическая иллюзия — найдите шесть палаток, отличающихся от других

Где неправильные палатки? Рисунок: Mecca Games

На рисунке изображено 30 палаток, подавляющее большинство из них одинаковы. Но есть шесть палаток, которые отличаются от других — найдите их за 20 секунд.

Задание предложила The Sun.

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Оптическая иллюзия "Палатки"

Британская компания Mecca Games создала сложную головоломку "ищи и найди" после того, как заметила резкий рост количества поисковых запросов Google для кемпинговых палаток.

Палатка в верхнем левом углу выделяется своими белыми деталями, но остальные пять найти нелегко.

Плюсы головоломок и оптических иллюзий

Они не только развлекают, но и проливают свет на то, как мозг интерпретирует визуальные данные.

Регулярно тренируя мозг человек улучшает способность сосредотачиваться и наблюдать за деталями.

Исследования показали, что люди, регулярно испытывающие себя с помощью оптических иллюзий и головоломок, значительно улучшают навыки решения проблем, концентрации и внимания.

Улучшение концентрации и внимания может помочь предотвратить ухудшение когнитивных функций в пожилом возрасте.

Нашли все шесть палаток? Проверьте решение ниже.

Правильный ответ

Ранее мы предлагали разгадать интересные спичечные головоломки — здесь и здесь.